Même s’ils perdent parfois un peu de leur splendeur, notamment à cause d’une fabrication industrielle à la qualité discutable, les sushis conservent le vent en poupe et connaissent désormais une certaine popularité. C’est donc sans grande surprise que nous découvrons un énième soft dédié, où il convient de confectionner des sushis rapidement dans l’espoir de servir des clients soucieux de manger rapidement.

Développé et édité par Funbox Media, Sushi Bar Express ne s’embarrasse pas d’une véritable présentation, il vous faudra vous contenter de quelques images pour comprendre que vous allez désormais travailler pour un fast food (de sushis, bien entendu), qui va connaître quelques petites améliorations au fil du temps. Le soft est en français, pour les quelques textes qu’il propose.

Le plateau de sushis

Le plateau de jeu présente l’ensemble des niveaux disponibles. Vous noterez aussitôt qu’ils ne s’avèrent pas bien nombreux, pourtant, voilà bien le minimum dans ce type de jeux fleurissant sur les supports mobiles. Ce plateau, plutôt joliment dessiné par ailleurs, dispose de 40 points symbolisant tous les niveaux qu’il vous faudra remplir en accomplissant des objectifs simples. Le tactile est fonctionnel mais aussi le jeu à la manette en mode docké grâce à un curseur, pour celles et ceux qui aiment souffrir. En découle un soft jouable à la fois en mode docké et en mode portable, mais qu’il conviendra assurément de jouer en portable pour conserver un certain confort de jeu et une jouabilité correcte. Bien que loin d’être parfaite, nous y reviendrons.

Chaque niveau se déroule de la même façon : vous allez passer une nouvelle journée au sein du resto, avec un rappel de l’heure grâce à une petite horloge qui vous permettra de connaître la fin de service. Point de commande ici : les ingrédients sont délivrés avec un stock totalement illimité. Lors de chaque nouvelle préparation, votre professeur, grand maître présumé des sushis avec un certain charisme, vous apprendra la marche en suivre en précisant le nom de la dite-préparation. Ces préparations passent par la sélection d’ingrédients protéinés (du poisson, des œufs, des crevettes…), mais aussi de ses accompagnements comme le riz, les algues, etc. Tout ce que vous pourrez trouver dans un bar à sushi classique. Couper du poisson, préparer les bases de riz, mettre en place les feuilles d’algues… voilà ce qui vous attend. N’imaginez pas concourir au concours du plus grand maître sushis, tout cela reste très simple.

La sélection des multiples ingrédients peut donc se faire au curseur mais nous ne nous attarderons guère sur cette méthode que vous oublierez très vite, ou bien simplement avec vos petits doigts sur l’écran. Cette manipulation, pourtant simple, pourrait très vite conduire à quelques désagréments puisque la réactivité du tactile n’est pas optimale. Or les mauvaises manipulations ne sont pas (du tout) appréciées par votre professeur qui ne manquera pas de vous le faire savoir avec un vilain coup qui vous rendra totalement incapable du moindre mouvement pendant quelques secondes. Chaque seconde est pourtant importante puisque les clients s’impatientent si vous êtes trop ramollo.

Le niveau de satisfaction de ces derniers est visible sur chacun des plateaux, sous la forme de petits cœurs. Si tous les petits cœurs disparaissent, la commande ne sert plus à rien. Néanmoins, soyez rassurés, cela n’arrivera pas bien souvent si vous faites preuve d’une certaine dextérité.

La fin de service sonne aussi l’heure des comptes, avec votre score. Impossible d’accélérer le mouvement, il vous faudra patienter le temps que toutes les stats se mettent à jour, dans un univers sonore pas bien agréable pour les oreilles. Les recettes vous permettront de cumuler un peu d’argent, utile pour débloquer de nouvelles recettes à proposer dans votre restaurant.

Après avoir parcouru quelques niveaux, vous pourrez en effet accéder à une sorte de boutique pour acquérir de nouvelles recettes à préparer pour vos clients, recettes qui vous seront apprises au fil des niveaux par votre grand chef, même sans avoir pris soin de les débloquer. Soit dit en passant, nous avons tenté de pousser un peu le jeu dans ses limites et nous sommes restreints à des recettes simples… sans aucune restriction. Nous avons dès lors terminé le jeu avec des sushis classiques, sans nous encombrer des recettes les plus délicates. L’image de fin est apparue, avec notre score final, avant de nous conduire gentiment au menu général afin de recommencer une nouvelle partie, sans la moindre nouveauté visible. Cela vous donne un petit aperçu de la synergie du soft… Nous ne pouvions même pas recommencer le niveau de notre choix : retour au point de départ. Voulez-vous recommencer ? Euh…

Est-il bien frais ce poisson ?

Adeptes véritables de ce type de jeux, nous étions impatients de découvrir un bar à sushis dans lequel nous ferions preuve de dextérité afin de concevoir des menus alléchants pour nos clients. Malheureusement, la redondance des tâches est assez prononcée, avec des évolutions mineures, si ce n’est quelques décors qui viennent se dévoiler. En outre, la partie s’avère globalement simple (d’autant plus en faisant le choix de laisser de côté les recettes qui nous enquiquinent, il est vrai, mais d’autres joueurs utiliseront assurément la même stratégie de jeu…) et il faudrait vraiment être particulièrement lent à la détente pour ne pas avancer tranquillou tout au long des 40 niveaux.

Mais le plus enquiquinant reste incontestablement cette jouabilité qui s’avère, certes intuitive, mais avec une réactivité qui ne répond pas aux attentes du joueur. Cela ne devrait aucunement vous empêcher d’atteindre la fin du jeu en une poignée d’heures, mais cela devrait vous faire dresser les cheveux d’énervement. D’autant plus que vous n’aurez pas d’autre choix que d’y faire face puisque le jeu en mode docké est clairement inconfortable.

Tout cela ne serait pas si grave si le soft était proposé à un tarif léger. Quelques euros… que nenni ! Proposé à 30 euros environ sur l’eShop de la Nintendo Switch, voilà bien une affaire qui ne mérite pas de s’y attarder !

Le saviez-vous ?

Il existe bel et bien un « Sushi Bar Express » ! Situé à Paris, dans le 19ème arrondissement, pas sûr que ce titre lui rende hommage…

Conclusion 4.8 /10 Les jeux de d'adresse et de rapidité, mettant en scène des restos, des bars et finalement tous les services possibles et imaginables, sont particulièrement appréciés des joueurs, notamment sur les supports mobiles (mais pas que !) puisqu'ils font souvent l'objet de parties fréquentes mais courtes. La switch peut donc répondre à ces attentes puisque sa capacité à passer en portable fait partie intégrante de sa fiche technique. Pour autant, Sushi Bar Express ne remplit assurément pas toutes les cases pour se démarquer : peu d'améliorations, peu de niveaux, une jouabilité pas si agréable et à préférer en tactile (possible en mode docké, mais clairement casse-bonbons), le tout proposé à un tarif indécent pour ce type de jeu. A moins d'attendre une importante promotion (5 euros, ce serait parfait !), passez votre chemin : il y a bien mieux ! LES PLUS Une prise en main rapide, qui devrait séduire les joueurs habitués à ce type de jeu, mais aussi les novices...

Des graphismes mignons… LES MOINS … mais qui devrait frustrer pas mal de joueurs par sa réactivité très discutable.

… mais qui n'ont rien de bien foufous sur Nintendo Switch. Un mode docké présent, mais totalement inutile. Absence d'un mode deux joueurs. Contenu général faible, peu de niveaux, bien trop peu d'améliorations, avec des nouvelles recettes qui ne donnent pas franchement envie de s'y atteler (et qui risquent d'être écartées comme nous l'avons fait !). Le tarif, sommes-nous bien sérieux ?

