Qui n’a jamais rêvé de parcourir des paysages à perte de vue au doux son du déplacement du train sur les rails ? Dans Train Life, on vous propose d’être le conducteur de ces trains et de remplir un certain nombre de tâches. À savoir que le jeu est en anglais en vocal mais toutes les instructions sont écrites et totalement traduites en français.

Une mise en bouche avec un tutoriel peu intuitif

Le jeu commence par une bonne série de tutoriels dans lesquels vous allez apprendre à vous familiariser avec les commandes de votre train. Vous allez apprendre à accélérer, freiner, utiliser le frein d’urgence, changer de voie, utiliser les phares, vous déplacer sur les rails et à klaxonner « tchou-tchou ». Ces tutoriels ne sont pas toujours intuitifs et il vous faudra parfois farfouiller pour parvenir à trouver ce qu’il faut faire.

Il y a beaucoup de commandes à prendre en compte et il vous faudra un certain temps avant d’arriver à faire fonctionner votre train de manière très fluide.

Ensuite, la carte pourra poser problème. En effet, de prime abord elle est orientée vers le nord ce qui veut dire que, pour certaines destinations, elle sera inversée par rapport à votre sens de circulation. Cela pourra poser problème pour se repérer et savoir quelle voie choisir. Cet inconvénient a pu être résolu en changeant les paramètres de la carte et en se mettant en mode GPS pour que la carte soit toujours orientée dans le même sens que le déplacement du train.

Dans les tutoriels suivants, nous apprenons à savoir quand nous devons changer de voie pour éviter une collision avec un autre train ; comment passer d’une gare à une autre en se familiarisant avec le système d’annonce en gare.

Puis, nous apprenons à accepter des contrats et à gérer nos entreprises c’est-à-dire gérer nos employés, accepter des contrats, acheter des locomotives.

Dans le jeu, vous pourrez prendre les commandes de trains de passagers mais aussi de trains de livraison. Vous pourrez transporter tous types de marchandises que vous devrez récupérer dans une gare pour ensuite vous rendre dans une autre. Vous aurez des timings à respecter tout en étant le plus respectueux possible des limitations de vitesse et des différentes obligations que vous devrez remplir.

À noter que le fait d’avoir à farfouiller régulièrement pour comprendre les commandes a été très frustrant. Mais on finit par apprivoiser les commandes et à pouvoir profiter du jeu.

La gestion de votre entreprise

Dans le jeu, vous aurez la partie carrière qui consiste à gérer votre entreprise. Il vous faudra gagner de l’argent par la réalisation de contrats tout en gérant vos différents employés afin de rendre votre entreprise la plus efficace et la plus prospère possible. Il faudra bien gérer les dépenses en fonction des revenus générés par les livraisons de marchandises ou par la réalisation de voyages de passagers. Cette partie reste la plus intéressante du jeu.

Un jeu agréable mais…

Ce jeu est plutôt sympathique à parcourir si l’on passe outre les informations absentes que nous finirons par trouver en fouillant un peu.

Graphiquement, le jeu n’est pas le même selon si vous jouez en mode docké ou en mode portable. En mode docké, le jeu sera flou et très pixellisé. Il ne sera pas beau et vous n’aurez le droit qu’à des images un peu globales des différents éléments rencontrés sur votre parcours.

Cependant, en mode portable, le jeu est plus beau notamment sur la Switch OLED. Par contre, en mode portable, vous pourrez rencontrer des soucis pour parvenir à lire toutes les instructions car les écritures seront alors très petites.

Du côté sonore, la musique du jeu est une musique douce qui accompagne très bien le côté calme et relaxant de ce jeu et vous aurez comme accompagnement les bruitages des rails et du déplacement du train.

Une durée de vie intéressante mais…

Le tutoriel, en incluant les différentes recherches supplémentaires pour trouver ce qu’il faut faire, aura pris environ 3h.

Après avoir achevé le tutoriel, nous avons accès à bon nombre de scénarios à réaliser. Pour chaque scénario, le temps estimé pour le réaliser est indiqué.

Le jeu vous tiendra sur une durée de vie plutôt intéressante aux alentours d’une trentaine d’heures.

Cependant, il faut noter que cette durée de vie est un peu allongée de manière superficielle du fait des nombreux et très longs chargements que vous aurez au fil du jeu et des mises en route de scénarios.

Un jeu qui comprend beaucoup de bugs et des manques d’informations notables.

Dans le jeu, le principal défaut restera la gestion de la carte à l’arrivée dans les gares. En effet, malgré nos multiples recherches, après avoir refait plusieurs fois les scénarios de tutoriels, nous n’avons pas réussi à trouver comment dézoomer la carte afin de savoir sur quelle voie se rendre en gare pour le déchargement des marchandises ou des passagers. Cela nous a obligé plusieurs fois à effectuer des manœuvres pour reculer et revenir au bon endroit ou nous a tout simplement menés à la collision. Lors d’un scénario il y avait deux grandes flèches vertes que nous pensions devoir suivre mais il s’agissait en fait de l’entrée du centre de service. Le scénario a été échoué car nous n’avons pas eu le temps de freiner pour ne pas foncer dans le bâtiment.

Conclusion 6.2 /10 Train Life : A Railway Simulator est un jeu plein de promesses. Pouvoir devenir conducteur de trains tout en gérant notre société est un concept vraiment intéressant. Cependant, les graphismes très moches, la prise en main difficile et la gestion catastrophique de la carte notamment pour entrer en gare pourraient avoir raison de notre motivation à mener notre entreprise vers une expérience florissante. Il reste quand même que ce jeu est agréable à parcourir et les voyages au son des rails sont plutôt relaxants. Il est proposé au prix de 29,99 sur l'eShop et disponible en boîte au prix de 29,99€. LES PLUS Un concept de conduite de train peu répandu sur Nintendo Switch

