PARIS – 28 mars 2023 – L’éditeur Twin Sails Interactive et le développeur indépendant australien DragonBear Studios sont heureux d’annoncer que leur jeu de gestion d’auberge coopératif Innchanted est dès maintenant disponible sur Steam au prix de 19,99€, avec une réduction spéciale de 15 % disponible jusqu’au 3 avril. Découvrez la nouvelle bande-annonce de lancement et embarquez dans une aventure délicieusement chaotique où vous devrez cuisiner et servir des plats, gérer et améliorer votre auberge, tout en essayant de satisfaire vos clients !

L’auberge familiale de Yarrul a été usurpée par un sorcier maléfique, et c’est à vous de prouver vos talents d’aubergiste pour récupérer l’héritage de votre famille et conserver l’auberge ! Faites équipe avec vos amis et/ou des compagnons IA pour gérer et améliorer votre auberge, préparer des potions, pêcher, cuisiner, servir des plats à des clients affamés, découvrir de nouvelles recettes et défendre votre auberge dans cette expérience magique.

Faire de votre auberge un succès retentissant ne sera pas une mince affaire. Chaque jour apporte son lot de nouveaux défis, d’aménagements, d’aventures et de mécanismes à apprendre dans cette aventure fantastique trépidante et sincère inspirée des contes indigènes australiens. Vous devrez faire face aux changements magiques constants de votre auberge, vaincre les monstres et les stratagèmes du sorcier et satisfaire l’infâme critique gastronomique. Mais n’oubliez pas que pour être de bons aubergistes, il faut charmer les habitants, pêcher de manière durable, être gentil avec les autres et aider les villageois dans le besoin !

Caractéristiques principales :

Gérez une auberge magique avec vos amis : Jouez en solo avec des compagnons IA ou en groupe jusqu’à quatre joueurs en multijoueur (en ligne ou en local) pour sauver votre auberge du sorcier maléfique à travers plus de 50 niveaux. Travaillez ensemble pour préparer des potions, pêcher, cuisiner, servir de la nourriture et défendre votre auberge contre les monstres et les chats cambrioleurs !

Jouez en solo avec des compagnons IA ou en groupe jusqu’à quatre joueurs en multijoueur (en ligne ou en local) pour sauver votre auberge du sorcier maléfique à travers plus de 50 niveaux. Travaillez ensemble pour préparer des potions, pêcher, cuisiner, servir de la nourriture et défendre votre auberge contre les monstres et les chats cambrioleurs ! Faites une pause nocturne bien méritée : À la tombée de la nuit, prenez le temps de vous détendre après un service au rythme effréné. Discutez avec les clients, découvrez d’autres éléments de l’histoire, exercez vos compétences et faites des choix qui pourraient s’avérer utiles ou hilarants lors de votre prochain service.

À la tombée de la nuit, prenez le temps de vous détendre après un service au rythme effréné. Discutez avec les clients, découvrez d’autres éléments de l’histoire, exercez vos compétences et faites des choix qui pourraient s’avérer utiles ou hilarants lors de votre prochain service. Améliorez et personnalisez votre auberge : Rendez votre auberge plus performante en améliorant les services et les équipements, et décorez-la avec des tables, des tableaux, des tapis et d’adorables animaux australiens pour lui donner une touche personnelle !

Rendez votre auberge plus performante en améliorant les services et les équipements, et décorez-la avec des tables, des tableaux, des tapis et d’adorables animaux australiens pour lui donner une touche personnelle ! Profitez d’un monde fantastique : Plongez dans un monde merveilleux, plein de créatures étonnantes, d’esprits magiques et d’habitants colorés, inspiré des contes indigènes australiens. Dans cette quête divertissante pleine de jeux de mot, vous devrez vous battre pour protéger votre auberge, apprendre les coutumes locales, pêcher de manière durable, être gentil envers les autres et aider vos voisins !

Innchanted est le premier titre de DragonBear Studios, basé à Melbourne, en Australie. L’équipe de développement est composée d’artistes, d’écrivains et de musiciens indigènes qui ont guidé les inspirations, les illustrations et la narration du jeu. Profitez d’un casting riche et varié de personnages dans ce conte humoristique sur le ralliement de votre communauté pour vaincre le sorcier maléfique.