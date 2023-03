Une toute nouvelle édition de la Nintendo Switch a été révélée lors d’une vidéo de gameplay, en compagnie de M. Eiji Aonuma, producer de la saga The Legend of Zelda

28 mars 2023 – La Nintendo Switch – Modèle OLED The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, aux couleurs du jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sera disponible le 28 avril*. Cette nouvelle édition arborera des éléments visuels issus de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, et notamment, sur la partie avant de la station d’accueil, le légendaire blason d’Hyrule de la saga The Legend of Zelda.

Deux accessoires – une manette Nintendo Switch Pro et une pochette de transport Nintendo Switch, toutes deux ornées de designs issus du jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – seront proposés indépendamment le 12 mai, date de sortie du jeu. La nouvelle console et les nouveaux accessoires ont fait l’objet d’une annonce lors d’une nouvelle vidéo dans laquelle M. Eiji Aonuma, producer de la saga, a fait une démonstration des nouveautés du système de jeu, à découvrir sur YouTube : Démo de gameplay de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom par M. Aonuma.

La Nintendo Switch – Modèle OLED inclut un écran OLED de 7 pouces aux couleurs intenses, un large support ajustable, une station d’accueil avec port Ethernet (câble Ethernet vendu séparément), 64 Go de stockage interne (une partie étant dédiée à l’utilisation de la console), et un son amélioré en mode portable ou en mode sur table. La Nintendo Switch – Modèle OLED peut être utilisée de trois manières différentes : en mode téléviseur, sur un écran TV avec la console branchée sur la station d’accueil ; en mode portable, lorsque les manettes Joy-Con sont attachées à la console ; et en mode sur table pour des sessions à plusieurs n’importe où et n’importe quand. Ces différentes options vous permettent de profiter de vos jeux et de vos aventures épiques où que vous soyez.

Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, joueuses et joueurs décident de leur propre chemin aux confins des contrées gigantesques d’Hyrule et de ses mystérieuses îles aériennes, flottant au cœur même des nuages. Créez votre propre aventure dans cette suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, et découvrez une aventure épique à travers terres et cieux d’Hyrule. Dans ce monde nourri par l’imaginaire, joueuses et joueurs doivent maîtriser les nouvelles capacités de Link, et grâce à elles vaincre les forces maléfiques menaçant le royaume.

* Le logiciel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom n’est pas inclus.