Barcelone, Espagne – 28 mars 2023. L’éditeur de jeux vidéo SelectaPlay et le studio indépendant DevilishGames annoncent aujourd’hui que Minabo – A Walk Through Life, le jeu de simulation sociale sur la vie, sortira le 28 avril sur Nintendo Switch, Xbox, PlayStation et PC (Steam) avec un prix réduit à 13,49€ pendant une semaine (le prix sera ensuite de 14,99€).

Minabo – A Walk Through Life est un titre indépendant cosy où les joueurs doivent cultiver leur propre navet et découvrir tout son cycle de vie en interagissant avec d’autres navets et l’environnement. Faites-vous des amis, créez une famille et prenez soin de vos animaux de compagnie pour établir des relations dans de courtes parties.

Au fur et à mesure que la vie avance, les joueurs devront prendre des décisions difficiles concernant leurs interactions sociales. Épouseront-ils un navet et auront-ils des enfants, ou préféreront-ils rester célibataires et s’occuper de leurs parents dans leurs derniers jours ? Minabo – A Walk Through Life est une pure (et dure) métaphore de la vie !

Les joueurs pourront découvrir des visuels attrayants et de charmants personnages pour tous les publics tout en complétant 25 quêtes pleines de moments qui changent la vie, inspirés par des psychologues impliqués dans le développement du jeu. Rejouez avec le mode Vie Libre pour changer à nouveau de chemin et partagez l’histoire de leur vie sur les réseaux sociaux.

Minabo – A Walk Through Life sort le 28 avril sur les consoles Nintendo Switch, Xbox, PlayStation et PC (Steam). Les joueurs peuvent ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur toutes les plateformes et visiter le site Web officiel pour plus d’informations.