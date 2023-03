Un jour peut-être, dans un monde parfait, les développeurs arrêteront de prendre les joueurs de la Nintendo Switch pour des vaches à lait. Ils arrêteront de prendre en otage les parents en leur vendant des jeux éducatifs au contenu vide et bâclé. Ils arrêteront enfin de prendre les enfants pour des imbéciles, incapables de remarquer que le jeu qu’ils ont entre les mains est ennuyeux à mourir.

Bienvenue à BookyPets Legends, un énième jeu free-to-play sur mobile qui arrive au prix si raisonnable de vingt euros sur la Nintendo Switch. Le principe, pourtant, est louable : le jeu propose de donner le goût de la lecture à nos enfants. Dans les faits, le jeu madrilène de Be Your Best, dont la sortie est prévue pour le 30 mars, risque de rebuter les petits et les grands.

Si cette introduction ne vous a toujours pas convaincu de faire marche arrière sur l’achat de BookyPets Legends, sachez que le jeu n’est pas disponible en français.

Avant de commencer le test, nous tenons à vous (re)préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau bon en anglais est nécessaire pour jouer à BookyPets Legends.

Donner envie aux enfants de lire avec des interrogations scolaires

Expliquons un peu notre propos qui était certes aride mais indispensable pour vous faire comprendre ce qu’est BookyPets Legends. Le jeu est d’une intention qui est extrêmement louable et qui avait réussi à attirer notre regard : il proposait de donner le goût à la lecture à un public âgé de dix à treize ans à travers un jeu vidéo.

Alors que nous avions gardé un agréable souvenir de la lecture sur la Nintendo DS avec 100 Livres Classiques, le jeu n’était en réalité qu’une anthologie d’excellents romans qui ne proposait aucun gameplay.

Il est vrai aussi que les enfants, si nous croyons les statistiques, lisent beaucoup moins qu’avant et que l’absence de lecture a un impact sur le niveau de grammaire, d’orthographe et de syntaxe de ce dernier.

BookyPets Legends arrive alors sur un terreau fertile avec une idée pas si bête sur le papier. Car si les enfants délaissent la lecture pour les écrans, pourquoi ne pas amener la lecture sur leurs écrans ?

Cependant l’expérience de BookyPets Legends est d’un contenu bien trop faible pour réussir à plaire aux joueurs, aux plus jeunes comme aux plus âgés. Nous incarnons un personnage qui doit réussir, à travers la lecture, à sauver des créatures mythiques des cages dans lesquelles ils sont enfermés.

Le jeu propose une expérience quotidienne, où nous gagnons des récompenses journalières en fonction du nombre de mots que nous avons lu. Toutes ces idées nous intéressent, mais finalement le jeu n’en est en réalité pas un. Malgré ces airs de monde magique et féerique, nous ne nous amusons pas avec les mots, les phrases ou les récits qu’on nous présente. Nous devons lire des contes par extrait avant de devoir répondre à un questionnaire qui vérifiera que nous avons bien retenu le récit. Un peu scolaire, vous ne trouvez pas ?

Vingt euros pour un jeu non-traduit qui n’est même pas un jeu

Comment avoir envie de lire quand finalement le jeu vidéo n’est qu’une pâle copie de ce que l’enfant subit déjà à l’école ? De plus, la lecture n’est que très peu agréable : bien que nous puissions régler les paramètres de la police, nous avons vraiment la sensation que BookyPets Legends s’est contenté du minimum syndical et que nous sommes face à une page Word assez mal mise en page.

Nous évoluons dans un monde « open-world » ridiculement petit dans lequel nous pouvons lire des extraits pour répondre à des questions, lire des citations pour répondre des questions et lire… d’autres extraits pour répondre à des questions. Le jeu arrive même à rebuter par son côté scolaire et son absence de gameplay les lecteurs assidus que nous sommes.

Pour rajouter du défi, nous faisons aussi la course avec des scarabées qui lisent l’extrait en même temps que nous. En cas de victoire, nous gagnons des points d’expérience bonus, cependant, la vitesse du scarabée est parfois anormalement rapide, et nous ne sommes pas sûrs que le plaisir de la lecture provienne de la vitesse à lire un extrait.

Nous gagnons de l’expérience à chaque extrait qui nous permet de débloquer des salles dans lesquelles nous devons obtenir des clés (en lisant, toujours), pour sauver des créatures mythiques.

En plus de l’absence de jeu, nous avons de gros doutes sur le corpus choisi par le jeu pour attirer des jeunes de dix à treize ans. Alors que c’est un âge où nous débutons les Harry Potter et autres romans fantastiques, le jeu se contente de mettre des contes de Grimm ou d’Andersen (certes libres de droit donc gratuits) qui semblent dépassés pour des enfants de cet âge.

Le prix est aussi excessivement cher : vingt euros pour un jeu sans gameplay, pour des contes libres de droit et quelques citations par-ci par-là… Certes, le contenu est conséquent mais il ne présente aucun intérêt…

Les graphismes sont ratés, pixellisés au possible, et le jeu n’est pas beau à regarder.

Pour couronner le tout, le jeu est indisponible en français. Le jeu est donc inutilisable pour les francophones.

Conclusion 2 /10 Encore une belle arnaque qui arrive sur notre bien-aimée eShop. Malgré un concept intéressant, BookyPets Legends propose un contenu certes immense mais sans intérêt. Le jeu risque d’éloigner, voire même de dégoûter votre enfant de la lecture par son côté scolaire. Le prix est démesurément élevé (vingt euros) pour un free-to-play, et les extraits à lire ne risquent pas d’intéresser le public-cible. Les graphismes sont ratés et pour couronner le tout, le jeu n’est pas traduit en français. LES PLUS Un concept intéressant LES MOINS Aucune traduction française

