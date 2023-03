Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 20 au 26 mars 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Un beau lancement pour Resident Evil 4 qui cartonne sans suspense Atelier Ryza 3 qui est bien traduit en Japonais, chez eux !

01./00. [PS5] Resident Evil 4 # <ADV> (Capcom) {2023.03.24} (¥7.990) – 89.662 / NEW

02./00. [PS4] Resident Evil 4 # <ADV> (Capcom) {2023.03.24} (¥7.990) – 85.371 / NEW

03./00. [NSW] Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key # <RPG> (Koei Tecmo) {2023.03.23} (¥7.800) – 31.140 / NEW

04./01. [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe <ACT> (Nintendo) {2023.02.24} (¥5.980) – 27.198 / 336.143 (+8%)

05./00. [PS4] Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key # <RPG> (Koei Tecmo) {2023.03.23} (¥7.800) – 17.240 / NEW

06./02. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 15.044 / 4.959.637 (-2%)

07./00. [PS5] Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key # <RPG> (Koei Tecmo) {2023.03.23} (¥7.800) – 14.787 / NEW

08./03. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 12.146 / 3.958.873 (+0%)

09./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.781 / 5.214.116 (+17%)

10./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.317 / 3.083.009 (+25%)

Malgré les grosses sorties, la Ps5 n’en profite pas et perd même du terrain cette semaine. Pourtant, on nous annoncé que la baisse de la Ps5 de la semaine passée était due à un stock caché pour la sortie de Resident Evil 4 … Patatra…

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 54.653 | 49.585 | 83.800 | 879.808 | 1.357.610 | 28.603.855 | | PS5 # | 38.964 | 40.411 | 35.474 | 823.967 | 274.182 | 3.201.356 | | PS4 # | 1.531 | 1.115 | 13 | 20.030 | 171 | 9.437.797 | | XBS # | 583 | 555 | 390 | 35.780 | 35.632 | 434.175 | | 3DS # | 84 | 138 | 280 | 1.366 | 5.082 | 24.599.263 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 95.815 | 91.804 | 119.957 | 1.760.951 | 1.672.677 | 67.467.523 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 34.154 | 34.156 | 32.364 | 697.892 | 242.624 | 2.757.837 | | PS5DE | 4.810 | 6.255 | 3.110 | 126.075 | 31.558 | 443.519 | | XBS X | 450 | 497 | 246 | 10.974 | 15.940 | 183.385 | | XBS S | 133 | 58 | 144 | 24.806 | 19.692 | 250.790 | |NSWOLED| 36.604 | 33.150 | 49.037 | 532.921 | 718.224 | 4.104.933 | | NSW L | 7.169 | 6.637 | 12.979 | 153.227 | 237.602 | 5.256.921 | | NSW | 10.880 | 9.798 | 21.784 | 193.660 | 401.784 | 19.242.001 | | PS4 | 1.531 | 1.115 | 13 | 20.030 | 171 | 7.862.074 | |n-2DSLL| 84 | 138 | 280 | 1.366 | 5.082 | 1.204.318 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+