EIncarnez None, un motard cyberpunk prisonnier d’un monde en train de s’écrouler. Parcourez des paysages post-apocalyptiques reliés par des tunnels semés d’embûches. Explorez les terres éteintes en compagnie de votre compagnon chat mécanique. Affrontez des boss implacables et anéantissez-les en leur arrachant le cœur.

Une démo sur l’eShop est désormais disponible.

COMBATS DE BOSS À LA CHAÎNE

RChevauchez, glissez et esquivez en maîtrisant les mouvements et les mécanismes de combat uniques du Gripper. Affrontez, roue pour roue, des monster trucks ravageurs, des arachnides géantes, des titans mécaniques et des serpents destructeurs. Écrasez-les, arrachez leurs armes et utilisez-les contre eux. Créez la moto de votre choix, des boosters d’énergie aux drones, mines et gadgets renouvelables.

SAISIR ET TIRER

Maîtrisez le champ de bataille avec le crochet de votre moto. Utilisez-le pour vous agripper à l’environnement, attraper et lancer des explosifs ou même démonter des ennemis. Gripper vous pousse à trouver des moyens uniques de terrasser les boss.

ACTION CINÉMATIQUE ET SCÉNARISÉE

L’histoire de None est marquée par le mystère et la destruction. Parcourez les cyber-paysages dystopiques à la recherche de réponses à votre passé. Aidez None à prendre des décisions cruciales. Chaque réponse que vous découvrez expose un autre être cher au danger, alors foncez et sauvez votre famille.

PROGRESSION ET PERSONNALISATION

Tuez vos ennemis. Améliorez vos caractéristiques. Recommencez à nouveau. Chaque rencontre exigeante vous récompensera avec une nouvelle capacité spéciale, des gadgets redoutables et même des skins rares. Personnalisez votre expérience dans Gripper et profitez-en pour jouer et avoir le look que vous désirez. Si vous comptez arracher des cœurs, la moindre des choses est de paraître à votre meilleur profil !