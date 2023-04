Plongez dans les profondeurs de Dungeons of Aether, un jeu de rôle au tour par tour dans l’univers de Rivals of Aether. Contrôlez quatre nouveaux héros et déterrez les mystères des cavernes de Julesvale dans le mode Histoire, ou testez votre courage dans le coriace mode Challenge.

Aether Studios a révélé aujourd’hui une version Nintendo Switch pour Dungeons of Aether. Le jeu, un dungeon crawler au tour par tour, sortira le 6 avril 2023. Dungeons of Aether est lié à Rivals of Aether, mais adopte un style de jeu différent. Il est apparu sur Steam en février dernier.

Dungeons of Aether est un jeu de rôle au tour par tour créé par Nikita ‘ampersandbear’ Belorusov et l’équipe d’Aether Studios. Là où Rivals of Aether est connu pour être un jeu compétitif et nerveux, Dungeons of Aether est ici pour vous laisser le loisir d’aborder les choses à votre propre rythme – tout en étant un challenge! Chaque choix que vous faites vous mènera plus profond dans le donjon… ou à une défaite cuisante. Allez vous sortir du donjon couvert de richesses… ou les pieds devant? Le combat dans Dungeons of Aether est basé sur un système de dés, rendant chaque challenge unique et vous demandant d’adapter votre stratégie à chaque tour, selon les aléas du tirage. Faites preuve d’astuce pour vaincre vos adversaires, et entassez trésors et butins pour faire tourner la chance en votre faveur.

Le monde d’Aether se développe, et Dungeons of Aether montre un nouvel et fascinant aspect de son univers. Voyagez jusqu’à la ville steampunk de Julesvale, et bravez les cavernes tentaculaires qui s’étendent sous la cité. Dans le mode Histoire, vous jouez une aventure roguelite où vous démarrez chaque exploration en ville, où vous pourrez interagir avec les habitants et dépenser votre argent durement gagné en équipement et autres marchandises pour mieux préparer votre prochaine escapade. Chacun des donjons que vous explorerez offre de nouveaux défis et de nouvelles récompenses. Qu’il s’agisse des Mines de Julesvale, de l’Oasis Souterraine, des Bassins de Lave ou des Gisements de Cristal, vous trouverez richesses et remplirez votre journal au fur et à mesure que vous en apprenez plus sur Julesvale et son passé légendaire…

Pour ceux qui cherche la vraie expérience et difficulté d’un Roguelike, le mode Challenge est là où vous pourrez mettre vos compétences et stratégies à l’épreuve. Chaque donjon en mode Challenge est généré aléatoirement, avec ses propres évènements et combats. Votre mission est de traverser chacune des zones… en un seul essai. Le mode Histoire vous laisse vous préparer de manière décontractée et apprécier l’exploration et la découverte du monde de Dungeons of Aether. Dans le mode Challenge, tout dépend de vous! Vous trouverez également un classement – basé sur la quantité d’or que vous avez récolté à la fin de votre challenge. Serez vous dépensier, pour confortablement arriver jusqu’au bout… ou serez vous cupide…?

Dungeons of Aether introduit quatre nouveaux héros dans le monde d’Aether, chacun avec ses propres compétences et personnalités.



Fleet est l’héroïne et protectrice autoproclamée de Julesvale, sa ville natale, bien qu’elle soit plus une menace maladroite qu’un vrai héros. Compétente dans tous les domaines, Fleet est un excellent personnage pour apprendre à jouer.



Hamir faisait partie de l’Avant-Garde du Mur de Roc. En exil, il a fuit jusqu’à Julesvale après la perte de son partenaire. Il erre désormais sans but, cherchant une raison, et le courage, de continuer à vivre… Hamir est fort et résistant, encaissant les coups en attendant le meilleur moment pour écraser ses adversaires.



Slade est un pirate venant des lointaines îles Poleai. Il a navigué jusqu’à Julesvale en suivant la trace d’un minerai rare et unique. La rumeur voudrait que cette pierre soit la clé pour sauver sa patrie. Grâce et assurance sont au coeur de ses techniques, et son agilité lui permet d’esquiver la plupart des dangers.



Artemis est une générale de renom au coeur de l’Empire des Flammes, souvent vue combattant aux côtés du prince Zetterburn. Elle a été envoyée pour une mission secrète à Julesvale par le nouvel Empereur, Loxodont. Artemis est capable de soigner ses blessures en combat, grâce à ses incroyables capacités de régénération.