Have a Nice Death vient de sortir sa première mise à jour, et elle est désormais disponible sur Nintendo Switch. Des améliorations sont incluses telles que des temps de chargement améliorés et de meilleures performances. Plusieurs correctifs ont également été mis en place :

AMÉLIORATIONS

Meilleure gestion de la fin du chargement entre les niveaux (moins de freezes visibles), et moins de problèmes de performance au début d’un niveau (il y avait de mauvaises performances quelques secondes après le spawn du joueur dans certains niveaux).

Modification de l’organisation des bundles (suppression des références dupliquées) pour réduire la taille du build de 2go à 1.5go, et réduire les temps de chargement entre les niveaux (10% en moyenne)

CORRECTIONS

Dans Department of Inevitable Time, les joueurs pouvaient atteindre le dernier boss caché alors qu’ils ne le devaient pas.

Les joueurs n’étaient pas en mesure de réaffecter les entrées la première fois qu’ils branchaient une nouvelle manette.

Corrections mineures de la conception des niveaux dans tous les mondes.

Les joueurs pouvaient être bloqués après l’écran Game over s’ils mouraient après avoir recommencé un run (avec le menu pause).

Le jeu pouvait planter lors d’un combat dans une arène avec deux Tempus (Département du Temps Inévitable).

Attaque invisible du boss du Temps.

Correction d’un problème avec la malédiction « Iranima »

Les logos n’apparaissaient pas au début du jeu.