Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 27 mars au 2 avril 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

C’est une semaine de bagarre entre des jeux d’une autre époque, Resident Evil 4 (remake de jeu Gamecube) se fait passer devant Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (remake d’un jeu Wii). Une seule sortie cette semaine, Winning Post 10 sur Nintendo Switch et Ps5, qui fait comme chaque année.

01./04. [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe <ACT> (Nintendo) {2023.02.24} (¥5.980) – 21.014 / 357.157 (-23%)

02./01. [PS5] Resident Evil 4 # <ADV> (Capcom) {2023.03.24} (¥7.990) – 18.510 / 108.172 (-79%)

03./02. [PS4] Resident Evil 4 # <ADV> (Capcom) {2023.03.24} (¥7.990) – 16.604 / 101.975 (-81%)

04./00. [NSW] Winning Post 10 <SLG> (Koei Tecmo) {2023.03.30} (¥8.800) – 12.979 / NEW

05./06. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 12.426 / 4.972.063 (-17%)

06./08. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 10.762 / 3.969.635 (-11%)

07./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.377 / 5.224.493 (-4%)

08./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.133 / 3.091.142 (-2%)

09./00. [PS5] Winning Post 10 <SLG> (Koei Tecmo) {2023.03.30} (¥9.800) – 7.144 / NEW

10./11. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 7.101 / 1.045.270 (-5%)

Nouvelle (petite) chute cette semaine pour la Ps5 qui montre une fois de plus que la hype des consoles en stocks n’a durée qu’un temps.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 56.543 | 54.653 | 67.164 | 936.351 | 1.424.774 | 28.660.398 | | PS5 # | 34.677 | 38.964 | 30.666 | 858.644 | 304.848 | 3.236.033 | | PS4 # | 1.540 | 1.531 | 12 | 21.570 | 183 | 9.439.337 | | XBS # | 621 | 583 | 4.409 | 36.401 | 40.041 | 434.796 | | 3DS # | 29 | 84 | 305 | 1.395 | 5.387 | 24.599.292 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 93.410 | 95.815 | 102.556 | 1.854.361 | 1.775.233 | 67.560.962 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 28.654 | 34.154 | 28.328 | 726.546 | 270.952 | 2.786.491 | | PS5DE | 6.023 | 4.810 | 2.338 | 132.098 | 33.896 | 449.542 | | XBS X | 312 | 450 | 2.881 | 11.286 | 18.821 | 183.697 | | XBS S | 309 | 133 | 1.528 | 25.115 | 21.220 | 251.099 | |NSWOLED| 38.880 | 36.604 | 34.199 | 571.801 | 752.423 | 4.143.813 | | NSW L | 7.304 | 7.169 | 11.661 | 160.531 | 249.263 | 5.264.225 | | NSW | 10.359 | 10.880 | 21.304 | 204.019 | 423.088 | 19.252.360 | | PS4 | 1.540 | 1.531 | 12 | 21.570 | 183 | 7.863.614 | |n-2DSLL| 29 | 84 | 305 | 1.395 | 5.387 | 1.204.347 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+