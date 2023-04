Les joueurs peuvent dès à présent précommander ce nouvel opus explosif ! SBR 2 introduira « Château », un nouveau Mode Bataille à 1 vs 15

Konami Digital Entertainment B.V. annonce aujourd’hui que SUPER BOMBERMAN R 2 (SBR2), le party game explosif proposant le plus de contenu jouable de la franchise, sera disponible dans le monde entier le 14 septembre*. Les Frères Bomberman inviteront les joueurs dans une toute nouvelle aventure solo pour sauver la galaxie de la perfide Lune Sombre, avant de faire la fête dans le nouveau Mode Bataille !

Les fans peuvent dès à présent précommander le jeu et se rendre sur la Boutique Officielle Konami pour découvrir de nouveaux produits inspirés de SBR2.

*La version numérique sera disponible le 13 septembre, et la version physique sortira le 14 septembre.

Modes de Bataille :

Château : des batailles asymétriques à 1 vs 15 dans un nouveau mode attaque contre défense ! Le joueur défensif a pour mission de créer une carte et d’y placer des pièges afin de ralentir les joueurs offensifs. Plusieurs options de terrain, placements de mur, mécaniques de défense et l’aide d’un nouveau type de personnage nommé Ellon sont à la disposition du joueur défensif. Les joueurs offensifs doivent tenter de déjouer les pièges de la défense afin d’atteindre tous les coffres et de s’emparer de la victoire !

des batailles asymétriques à 1 vs 15 dans un nouveau mode attaque contre défense ! Le joueur défensif a pour mission de créer une carte et d’y placer des pièges afin de ralentir les joueurs offensifs. Plusieurs options de terrain, placements de mur, mécaniques de défense et l’aide d’un nouveau type de personnage nommé Ellon sont à la disposition du joueur défensif. Les joueurs offensifs doivent tenter de déjouer les pièges de la défense afin d’atteindre tous les coffres et de s’emparer de la victoire ! Bataille 64 : ce mode battle royale voit s’affronter 64 joueurs, et seul l’un d’entre eux pourra en sortir victorieux.

ce mode battle royale voit s’affronter 64 joueurs, et seul l’un d’entre eux pourra en sortir victorieux. Grand Prix : dans ce mode de jeu, deux équipes se battent pour remporter des cristaux et éliminer les autres joueurs.

dans ce mode de jeu, deux équipes se battent pour remporter des cristaux et éliminer les autres joueurs. Standard : le mode classique de SUPER BOMBERMAN R 1 et SUPER BOMBERMAN R ONLINE fait son grand retour.

Créer, jouer et partager de nouveaux niveaux !

L’éditeur de niveau est un nouvel outil puissant qui permet aux joueurs de concevoir leurs propres niveaux et de les partager en ligne pour que d’autres personnes puissent s’y affronter dans le mode « Château ». Le nombre de niveaux proposés dans SBR2 sera ainsi infini !

L’histoire des 8 Frères Bomberman et de leurs nouveaux amis, les Ellons !

Le vaisseau de la Lune Sombre ravage la galaxie sur son passage, détruisant les villes des planètes qu’il visite. Alors que la menace plane une nouvelle fois sur l’univers, les 8 Frères Bomberman et leurs nouveaux amis Ellons parviendront-ils à sauver la galaxie et à rétablir la paix ?

SBR2 permettra le crossplay et sortira sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam® et Nintendo Switch™ au prix de vente conseillé de 49,99 €.