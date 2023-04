En apportant le plaisir de la marque emblématique Hot WheelsTM sur les plateformes de jeu, Hot Wheels UnleashedTM est le plus grand succès de l’histoire de Milestone. Un an et demi après son lancement, Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) et Milestone, l’un des principaux développeurs de jeux de course, révèlent des données illustrant le succès du jeu.

Hot Wheels Unleashed s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires dans le monde et compte plus de 8 millions de joueurs enregistrés sur les différentes plateformes incluant le Xbox Game Pass et le PlayStationTM Plus Collection. Les joueurs ont collectivement passé près de 929 ans à jouer au jeu.

Accessible au plus grand nombre, tout en regorgeant de techniques avancées, ce jeu d’arcade et d’action permet aux fans d’Hot Wheels de drifter, d’accélérer, de sauter et de s’écraser avec plus de 60 véhicules et dans six environnements différents. Parmi toutes les catégories de véhicules, la Hot Wheels® Twin Mill™ 2021 apparaît comme la voiture la plus utilisée, étant sélectionnée pour plus de 20 % du total des courses jouées.

« Nous sommes toujours heureux de trouver d’excellents partenaires qui nous aide à faire découvrir de manières inédites les marques Mattel aux fans », déclare Mike DeLaet, directeur général des jeux numériques chez Mattel. « Milestone a fait un travail incroyable avec Hot Wheels Unleashed et nous sommes heureux que toute la communauté Hot Wheels ait aimé le jeu autant que nous avons aimé le créer ».

« Hot Wheels possède l’une des bases de fans les plus engagées et les plus passionnées de toutes les marques du monde », explique Luisa Bixio, PDG de Milestone. « Nous sommes fiers que Mattel nous ait fait confiance pour donner vie à la marque à travers Hot Wheels Unleashed et nous sommes ravis de la réaction des consommateurs ».

Hot Wheels Unleashed comprend deux fonctionnalités laissant les joueurs exprimer leur créativité. Avec l’éditeur de livrée, les fans peuvent personnaliser l’apparence de leur voiture préférée et la rendre unique en lui appliquant des couleurs et des formes originales. A ce jour, plus d’un million de livrées ont été produites avec un pic à plus de vingt mille contributions en une seule journée. L’éditeur de circuits est dédié aux joueurs qui veulent prendre le contrôle total de l’emblématique piste orange et créer le circuit de leurs rêves. A ce jour, plus de 350 000 pistes originales ont été conçues. Ces chiffres montrent la passion de la communauté Hot Wheels et son désir de faire partie d’une marque historique qui a inspiré l’enfance de nombreux joueurs d’aujourd’hui.