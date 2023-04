Hommage gore et explosif au shooter d’antan, situé dans l’univers iconique de Games Workshop, Warhammer 40 000: Boltgun sortira le 23 mai. Prévu sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC, le jeu est désormais ouvert aux précommandes sur toutes les plateformes, à l’exception de la Switch. Découvrez son Release Date Reveal Trailer et plongez-vous dans la nostalgie de son gameplay frénétique !

Seule la mort met fin au devoir !

Focus Entertainment, Auroch Digital et Games Workshop ont réuni leur passion pour donner vie à cette nouvelle revisite déjantée de l’univers de Warhammer 40,000. Boltgun est un FPS néo-rétro et intense, animé d’une nostalgie sans limite pour le jeu d’action des années 90, un boomer-shooter étonnamment moderne au gameplay vif et aux sprites somptueux.

Chaussez vos bottes blindées en céramite de Space Marine aguerri au combat – chargez dans le tas, canardez et découpez à la chaîne ces ordures du Chaos avec votre épée tronçonneuse. Déchaînez votre arsenal sacré pour purger ce monde des créatures des ténèbres dans un impitoyable bain de sang pixellisé !

Warhammer 40,000: Boltgun sortira le 23 mai.

Chargez votre Bolter et jetez-vous dans la bataille ! Plongez dans un shooter explosif alliant à la perfection Warhammer 40,000, un gameplay nerveux et frénétique, et l’esthétique stylée des shooters rétro des années 90. Incarnez un Space Marine aguerri, lancé dans une mission à travers la galaxie qui le mènera à affronter les pires Démons et Space Marines du Chaos. Déployez l’arsenal dévastateur des Space Marines dans toute sa splendeur explosive retro-shooter pour ne laisser sur votre passage qu’une purée de sang, de sprites et de pixels. Courez, sautez et chargez à travers d’immenses niveaux pour tirer, pulvériser et réduire en bouillie les pires hérétiques de la galaxie. Plongez dans une expérience de combat viscérale et pulvérisez vos ennemis dans des affrontements aussi gores que dynamiques

Dominez le champ de bataille avec la puissance de feu dévastatrice de l’arsenal des Space Marines

Faites l’expérience de l’hommage ultime aux retro-shooters, mêlant lles visuels stylés des années 90 à un gameplay modernisé