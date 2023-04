Aujourd’hui, l’éditeur Merge Games et le développeur Awaken Realms ont annoncé qu’ils mettaient No Place Like Home sur Switch. La date de sortie a déjà été confirmée pour le 4 mai 2023. No Place Like Home a été lancé sur PC il a un peu plus d’un an et a reçu un accueil très favorable. Bien qu’il s’agisse d’une aventure post apocalyptique, on dit qu’elle est « mignonne et relaxante ». Le jeu sera d’abord disponible sur l’eShop de la Switch. Une version physique suivra en juin.

Après avoir réduit la Terre à l’état de décharge géante, l’humanité est partie pour Mars et seules quelques personnes sont restées sur place… C’est à vous de partir à la DÉCOUVERTE du monde, de NETTOYER l’environnement et de vous servir de ressources recyclées.

No Place Like Home est une simulation aussi plaisante que relaxante, dans laquelle vous incarnez Hélène Terreneuve, une jeune fille qui a décidé d’aller voir son grand-père sur Terre une dernière fois avant de partir pour Mars. Cependant, elle découvre rapidement qu’il a disparu et que sa ferme a récemment été détruite. Forte des questions qu’elle se pose et aventurière dans l’âme, Hélène a l’intention de sauver l’environnement, d’aider les gens du coin et de retrouver son grand-père, tout en venant en aide aux animaux qui ont, eux aussi, disparu de la ferme !

Nettoyez le monde, détruisez des montagnes de déchets, aspirez tout ce qui traîne et recyclez des ressources pour construire la ferme de vos rêves ! Tout ce dont vous avez besoin peut se trouver ou se recycler à partir de déchets. Par ailleurs, si vous vous liez d’amitié avec vos voisins, ils vous seront très utiles tant pour votre ferme que lors de vos aventures !

Trouvez des graines, devenez fermière et utilisez le fruit de vos récoltes pour cuisiner des plats délicieux que vous pourrez échanger contre des objets fort utiles. Il y a des tas de plantes, fruits, légumes, fleurs et arbres à découvrir et à faire pousser ! Vous trouverez également de quoi faire du miel, de la confiture, de la mayonnaise et autres pour agrémenter les joies de la ferme.

Partez à l’aventure et découvrez de nombreuses régions aux paysages variés. Arpentez les merveilleuses Collines solitaires et réparez les dégâts occasionnés par les vapeurs toxiques qui empoisonnent l’endroit. Sauvez les animaux du froid intense des Pics gelés et réparez les fuites d’une vieille usine qui a transformé la flore locale en champignons géants. Brisez le barrage géant et libérez la rivière pour laisser la nature reprendre ses droits dans le désert.

Trouvez et sauvez des animaux de la ferme qui se sont perdus dans la vallée, puis liez-vous d’amitié avec eux. Si vous gagnez leur confiance et si vous vous occupez bien d’eux, vous pouvez être certaine qu’ils feront preuve de gratitude ! Quand vous serez prête, lâchez-vous un peu et montrez-leur votre côté fun en les affublant de chapeaux excentriques et en leur organisant des fiestas à tout casser !

Rebâtissez, rénovez et décorez votre maison pour en faire un endroit cosy en diable. Trouvez des objets et des décorations incroyables dans le monde qui vous entoure et utilisez-les pour personnaliser votre nid. Après tout, on n’est jamais aussi bien que chez soi, pas vrai ?