Retrouvez Clicky dans une nouvelle aventure enchantée dans Hidden Through Time 2: Myths & Magic ! Trouvez des objets dissimulés dans des mondes dessinés à la main, débloquez des secrets en jouant au mode histoire, créez et partagez votre propre monde grâce au mode en ligne. L’aventure est sans fin !

Rejoignez Clicky dans une nouvelle aventure enchantée dans Hidden Through Time 2: Myths & Magic ! Cet adorable jeu d’objets cachés en 2D saura vous ravir grâce à son ton ludique, son ambiance chaleureuse et son côté amusant qui n’en finit pas. Recherchez tous les objets dissimulés et éparpillés dans des mondes dessinés à la main, et débloquez d’autres surprises au passage. Avec une campagne un joueur et un mode en ligne où vous pourrez concevoir votre propre monde onirique, votre aventure n’a pas de fin !

Mode histoire. Partez à l’aventure à travers quatre âges magiques tout en découvrant les objets qui y sont dissimulés. Trouvez les objets pour progresser dans les niveaux et explorer l’histoire de chaque âge… qui sait quels secrets vous parviendrez à dévoiler !

Changement de réalité : Maîtrisez le temps avec la toute nouvelle fonctionnalité de changement de réalité, qui ajoute une nouvelle dimension à votre expérience de recherche d’objets. Passez du jour à la nuit, de l’été à l’hiver… et explorez des cartes dans différentes conditions. Mais n’oubliez pas de surveiller les objets seulement présents sous certaines conditions !

Architecte 2.0 : Envie de laisser libre cours à votre créativité ? Le mode Architecte amélioré vous permet de créer et de partager des expériences uniques plus facilement que jamais ! Montrez vos talents d’architecte et découvrez comment vos créations s’en tirent face à celles d’autres personnes.

Options de personnalisation améliorées : En plus de graphismes améliorés, Hidden Through Time 2: Myths & Magic offre également des options de personnalisation plus poussées grâce à l’Architecte 2.0. Créez des structures personnalisées et des douzaines de personnages d’un seul clic, ou sculptez le terrain à votre guise avec le tout nouvel outil de création de terrain. Pourquoi ne pas laisser libre cours à votre imagination et construire la carte de vos rêves ?

Qu’attendez-vous donc ? Rejoignez-nous dans cette aventure enchanteresse. Vos aventures sont à portée de Clic(ky) !