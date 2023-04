Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 3 au 9 avril 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Aucune sortie cette semaine, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe reste solide leader devant Resident Evil 4 qui pique du nez.

01./01. [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe <ACT> (Nintendo) {2023.02.24} (¥5.980) – 16.458 / 373.615 (-22%)

02./03. [PS4] Resident Evil 4 # <ADV> (Capcom) {2023.03.24} (¥7.990) – 11.472 / 113.447 (-31%)

03./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.991 / 5.234.484 (-4%)

04./05. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 9.812 / 4.981.875 (-21%)

05./06. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 8.712 / 3.978.347 (-19%)

06./02. [PS5] Resident Evil 4 # <ADV> (Capcom) {2023.03.24} (¥7.990) – 8.301 / 116.473 (-55%)

07./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.718 / 3.098.860 (-5%)

08./10. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 5.556 / 1.050.826 (-22%)

09./12. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 4.916 / 5.160.598 (-5%)

10./14. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 4.019 / 1.208.034 (-4%)

Hausse de la Ps5 cette semaine, qui n’arrive cependant pas à repasser devant la Nintendo Switch.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 52.510 | 56.543 | 61.162 | 988.861 | 1.485.936 | 28.712.908 | | PS5 # | 46.205 | 34.677 | 11.224 | 904.849 | 316.072 | 3.282.238 | | PS4 # | 1.211 | 1.540 | 14 | 22.781 | 197 | 9.440.548 | | XBS # | 917 | 621 | 4.068 | 37.318 | 44.109 | 435.713 | | 3DS # | 64 | 29 | 194 | 1.459 | 5.581 | 24.599.356 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 100.907 | 93.410 | 76.662 | 1.955.268 | 1.851.895 | 67.661.933 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 39.836 | 28.654 | 10.573 | 766.382 | 281.525 | 2.826.327 | | PS5DE | 6.369 | 6.023 | 651 | 138.467 | 34.547 | 455.911 | | XBS X | 739 | 312 | 151 | 12.025 | 18.972 | 184.436 | | XBS S | 178 | 309 | 3.917 | 25.293 | 25.137 | 251.277 | |NSWOLED| 37.536 | 38.880 | 34.892 | 609.337 | 787.315 | 4.181.349 | | NSW L | 5.983 | 7.304 | 9.483 | 166.514 | 258.746 | 5.270.208 | | NSW | 8.991 | 10.359 | 16.787 | 213.010 | 439.875 | 19.261.351 | | PS4 | 1.211 | 1.540 | 14 | 22.781 | 197 | 7.864.825 | |n-2DSLL| 64 | 29 | 194 | 1.459 | 5.581 | 1.204.411 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+