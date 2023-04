La dernière bande-annonce de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom prend son envol

13 avril 2023 – Levez les yeux vers le ciel :dès le 12 mai, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom débarque en exclusivité sur Nintendo Switch. Avant de vous embarquer dans cette nouvelle aventure aux dimensions épiques, découvrez The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Bande-annonce officielle #3 – la toute dernière bande-annonce du jeu avant sa sortie officielle qui, pour l’occasion, met en lumière les nouveautés sur les terres (et les cieux !) d’Hyrule.

Dans cette suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, décidez du chemin que vous voulez suivre à travers les immenses terres d’Hyrule et parmi les mystérieuses îles volant dans les cieux infinis. Découvrez de nouvelles destinations, de nouveaux périls, les panoramas et les énigmes… autant de défis que seuls votre esprit et votre ingéniosité pourront surmonter. Saurez-vous maîtriser le pouvoir des nouvelles capacités de Link, et grâce à elles repousser les forces maléfiques menaçant le royaume ?

À vous de créer votre aventure, dans un monde où vous donnez libre cours à votre imagination. Les terres et les cieux d’Hyrule vous attendent !

