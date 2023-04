Saint-Germain-en-Laye, le 14 avril 2023 – Les combattants du Net peuvent dès aujourd’hui se reconnecter à leur machine favorite avec la sortie de Mega Man™ Battle Network Legacy Collection qui regroupe 10 titres abordant les aventures du plus célèbre petit robot de Capcom sous un angle différent, sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC (Steam).

Les joueurs vont, dès maintenant, pouvoir plonger dans le monde interconnecté de la Net Society avec Lan Hikari, son NetNavi et MegaMan.EXE, pour sauver la ville envahie par la cybercriminalité ! Grâce aux nouvelles fonctionnalités en ligne, ils peuvent organiser des batailles privées avec leurs amis, combattre contre d’autres joueurs en ligne dans des matchs non classés ou tenter de se hisser au top dans des matchs classés ! Les joueurs le désirant peuvent également choisir parmi différentes règles de combat, comme les batailles de type « Chips in Real Thing », « best-of-three brawls » héritées de Mega Man™ Battle Network 3 ou « Version Battles » héritées de Mega Man™ Battle Network 4.

En ligne, les joueurs peuvent miser des Battle Chips, échanger des styles MegaMan.EXE et des programmes clients NetNavi avec d’autres NetBattlers du monde entier. Ceux qui veulent se concentrer sur les aventures de Lan et MegaMan.EXE peuvent utiliser le nouveau mode Buster MAX en dehors du jeu en ligne pour multiplier les dégâts du tir normal de MegaBuster par 100.

Mega Man Battle Network Legacy Collection propose un filtre haute résolution, un terminal Personnel interactif 3D Megaman.EXE, plus de 1 000 visuels de Mega Man et 188 morceaux de musique ! Les 499 Patch Cards créées à partir de Mega Man™ Battle Network 4 sont incluses dans la collection ! Il s’agissait à l’origine de cartes physiques vendues uniquement au Japon et qui devaient être scannées pour intégrer le jeu.

A propos de Mega Man Battle Network Legacy Collection

Mega Man Battle Network Legacy Collection regroupe 10 titres de la saga Mega Man Battle Network. Son histoire se déroule dans le monde futuriste interconnecté de la Net Society, qui dépend de programmes informatiques connus sous le nom de Network Navigators (ou NetNavi en abrégé). Ils gèrent tout, du grille-pain au réseau électrique de la ville. Si cette technologie propose toutes sortes de commodités, elle a également importé une vague de cybercriminalité qui sévit à tous les niveaux de la société. Dans les jeux proposés, les joueurs incarnent Lan Hikari en utilisant leur terminal personnel et son NetNavi, MegaMan.EXE, pour affronter les coupables de ces cybercrimes. Les joueurs contrôlent MegaMan.EXE dans son exploration du réseau, ses affrontements stratégiques et son utilisation des puces de combat pour acquérir des capacités dévastatrices capables de supprimer les virus les plus sinistres.

Mega Man Battle Network Legacy Collection est une anthologie de jeux Mega Man disponible en version dématérialisée depuis le 14 avril 2023 sur Nintendo Switch, PlayStation®4 et PC (Steam).