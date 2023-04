Un nouveau jeu Harry Potter est en préparation, basé sur le Quidditch, sport extrêmement populaire dans le monde des sorciers.

Le jeu est développé conjointement par Unbroken Studios et Portkey Games. Harry Potter : Quidditch Champions est présenté comme une expérience complète de Quidditch qui permet aux joueurs de s’initier au sport du Quidditch et à d’autres aventures sur balai avec leurs amis dans un cadre compétitif et multijoueur. La date de sortie et les consoles sur lesquelles le jeu sera disponible n’ont pas encore été annoncées. Cependant, il y aura des playtests limités auxquels vous pourrez vous inscrire, bien que la FAQ précise que l’inscription ne garantit pas la participation.

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD — Warner Bros. Games (@wbgames) April 17, 2023