Square Enix a annoncé que Dragon Quest X : Rise of the Five Tribes Offline recevra très bientôt une extension payante importante. Cette extension, intitulée « The Sleeping Hero and the Guiding Ally », sortira le 26 mai au Japon au prix de 4 400¥.

Cette extension offrira apparemment un contenu équivalent à celui du jeu de base, les joueurs pouvant vivre de nouvelles aventures dans le pays de Rendashia grâce à des croisières de luxe ou même la possibilité de voler dans le ciel sur le dos d’un dragon. De plus, cette version proposera un nouveau contenu scénaristique qui n’était pas présent dans la version en ligne originale, et qui tournera autour d’Anlucia, le nouveau membre du groupe de l’extension. Vous pouvez visionner la bande-annonce de l’extension « Le héros endormi et l’allié guide » de Dragon Quest X : Rise of the Five Tribes Offline ci-dessous:

