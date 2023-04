Un nouveau lot de jeux SEGA Genesis/MegaDrive vient de s’ajouter sur le Nintendo Switch Online + Pack additionnel, au programme

Flicky , un jeu de plates-formes, mettant en scène un oiseau bleu, qui deviendra par la suite un personnage récurrent de la série Sonic.

, un jeu de plates-formes, mettant en scène un oiseau bleu, qui deviendra par la suite un personnage récurrent de la série Sonic. Kid Chameleon , un autre jeu de plates-formes, mettant en scène Kid Chameleon un jeune garçon plongé dans une réalité virtuelle pour libérer des enfants y étant fait prisonnier par un vilain Boss. Kid peut néanmoins compter sur sa capacité à se transformer en utilisant 9 casques aux pouvoirs différents.

, un autre jeu de plates-formes, mettant en scène Kid Chameleon un jeune garçon plongé dans une réalité virtuelle pour libérer des enfants y étant fait prisonnier par un vilain Boss. Kid peut néanmoins compter sur sa capacité à se transformer en utilisant 9 casques aux pouvoirs différents. Pulseman , toujours de la plate-formes, pour ce jeu inspiré par Sonic et Megaman !

, toujours de la plate-formes, pour ce jeu inspiré par Sonic et Megaman ! Street Fighter II’: Special Champion Edition, la première version + du célèbre jeu de baston. Entre autres nouveautés, il permet pour la première fois, d’incarner les « boss » du jeu, à savoir Balrog, Vega, Sagat et M. Bison !

Attention, pour rappel, la Megadrive n’est disponible que pour les joueurs membres du Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Le pack d’extension comprend également l’accès aux jeux N64, GameBoy Advance, le DLC Happy Home Paradise pour Animal Crossing : New Horizons, le DLC Octo-Expansion de Splatoon 2, et le DLC Booster Course Pack pour Mario Kart 8 Deluxe.