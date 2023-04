Ces RPG incontournables reviennent avec des nouveautés exclusives pour console

Paris, le 19 avril 2023 – SQUARE ENIX® a annoncé que la série à succès FINAL FANTASY® Pixel Remaster, disponible uniquement sur Steam® et mobile jusqu’à présent, était désormais disponible sur PlayStation®4 (PS4™) et Nintendo Switch™. La série de remastérisations en pixel art combine toute la magie des jeux FINAL FANTASY I à FINAL FANTASY VI originaux et diverses améliorations tout en restant fidèle au design rétro de ces chefs-d’œuvre.

Les versions PS4™ et Nintendo Switch™ de la série FINAL FANTASY Pixel Remaster incluent des fonctionnalités originales, comme la possibilité d’alterner entre les bandes originales réarrangées et d’origine des jeux, ou de choisir entre la police d’écriture par défaut du jeu ou une police en pixels. D’autres fonctionnalités permettant d’aborder les jeux de différentes manières sont également disponibles, comme la possibilité de désactiver les combats aléatoires et la modification des multiplicateurs d’expérience gagnée entre x0 et x4.

Les versions numériques des six jeux de la série FINAL FANTASY Pixel Remaster, de FINAL FANTASY à FINAL FANTASY VI, sont vendues séparément, ainsi que sous forme de lot avec le FINAL FANTASY I-VI BUNDLE, sur le PlayStation™Store et le Nintendo eShop. Les joueuses et les joueurs qui achètent un ou plusieurs jeux de la série avant le 25 mai 2023 recevront deux fonds d’écran thématiques sur Nintendo Switch™, ou un thème et un avatar sur PS4™, correspondant au(x) jeu(x) acheté(s). Les personnes qui achètent FINAL FANTASY I-VI BUNDLE, soit la série complète, avant le 25 mai 2023 recevront soit les douze fonds d’écran sur Nintendo Switch™, soit tous les thèmes et avatars inclus avec les jeux individuels sur PS4™, autrement dit, six thèmes et six avatars.