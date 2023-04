Aujourd’hui, lors d’un nouveau Digital Event, la preuse chevalière Dame Fiorayne a livré de nouveaux détails sur la cinquième mise à jour gratuite de Monster Hunter Rise: Sunbreak prévue le 20 avril 2023 sur Nintendo Switch et PC (Steam).

Cette mise à jour propose deux nouveaux monstres redoutables, dont le Shagaru Magala éveillé et la « Calamité imminente », l’Amatsu. En plus de ces imposantes créatures, le plafond de niveau des enquêtes sur les anomalies a été repoussé et deux Dragons anciens éveillés seront ajoutés aux quêtes de recherche sur les anomalies. Une mise à jour est prévue pour le Centre de fusion, de nouvelles enquêtes spéciales ont été dévoilées et de nouvelles quêtes événement sont prévues.

L’Amatsu est un redoutable Dragon Ancien qui soumet le climat à sa volonté. Capable d’invoquer des tempêtes et des éclairs, il aurait, selon la légende, rayé une ville entière de la carte. Comme si un tel démon avide de destruction n’était pas déjà un défi assez explosif pour le village de Kamura, le Shagaru Magala éveillé a réussi à utiliser sa puissance écrasante pour dominer les Qurio, les infectant pour qu’il prenne une forme encore plus redoutable. L’Amatsu sera disponible à partir de Rang Maitre 10, et le Shagaru Magala éveillé sera débloqué au Rang Maitre 180. Les Chasseurs capables de dominer ces imposantes créatures seront récompensés par des matériaux et des composants qui leur permettront de fabriquer de nouveaux équipements dotés de compétences uniques.

En plus d’affronter ces titans, les Chasseurs peuvent également s’attaquer à deux Dragons anciens éveillés supplémentaires dans les quêtes de recherche d’anomalie, et relever encore plus de défis avec le nouveau plafond de niveau des Investigations Anomalie, fixé à 300. Tous les matériaux affligés issus de ces chasses peuvent être utilisés au Centre de fusion grâce à la nouvelle fonctionnalité « Fusion Qurieuse » qui permet une personnalisation encore plus poussée des compétences. Les joueurs auront besoin d’un équipement perfectionné avant de se lancer dans les nouvelles Investigations spéciales qui se débloquent après avoir terminé une Investigation anomalie de niveau 300. Ces Investigations spéciales mettent en scène des monstres dotés de divers bonus, notamment une force accrue et des attaques de plus grandes portées.

De nouvelles Quêtes événement sont également en approche, offrant diverses récompenses, notamment des poses, des Armures Spéciales Sang Maléfiqes, « Corps muscles » et des oreilles Lagombi. Le nouveau pack payant Musique « Monster & Elgado Music: Chill Version » offre un assortiment de chansons relaxantes sur lesquelles les Chasseurs peuvent se détendre et préparer leur prochaine mission. Il existe également d’autres nouvelles options de DLC payants pour maquillage, armures spéciales, coiffures et bien plus encore ! Les voix de Sir Jae et d’Oboro le marchand seront mises à la disposition des Chasseurs, ainsi que la coiffure du seul et unique scientifique de génie, Bahari.

Monster Hunter Rise: Sunbreak est une extension majeure du jeu d’action/RPG développé par Capcom sorti sur Nintendo Switch en mars 2021 et PC (Steam) en janvier 2022. Elle est disponible depuis le 30 juin 2022 sur ces deux plateformes.

Monster Hunter Rise: Sunbreak sortira sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, PlayStation®5 et PlayStation®4 le 28 avril 2023. Au lancement, il comprendra le contenu jusqu’à la mise à jour de titre gratuite 3 (Ver.13), qui inclut des ajouts tels que le chaotique Gore Magala. Les versions 14 et suivantes seront disponibles après l’été 2023 à travers d’autres mises à jour gratuites.

Parés à reprendre la traque ?