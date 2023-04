La licence Final Fantasy est une des plus connues et des plus influentes de l’Histoire du jeu-vidéo. Il est impossible de mesurer exactement l’impact que ces jeux ont eu sur les générations de joueurs, mais il est sûr, au vu de l’attente autour du seizième opus, que la licence est encore une des plus importantes de l’univers vidéoludique.

C’est à cette occasion que Square Enix ressort un énième remaster des six premiers épisodes, et nous avons eu la chance de mettre la main sur le premier opus sorti le 19 avril 2023 au prix de douze euros sur l’eShop.

Le premier d’une licence iconique

Final Fantasy Pixel Remaster , le premier du nom, est un RPG. Nous incarnons une bande de quatre joyeux lurons qui ont été désignés, nous ne savons ni pourquoi ni comment, comme les Élus. Nous devons rétablir les quatre cristaux qui permettront à la planète de retrouver son harmonie.

Le jeu original date de 1987, et le gameplay s’en ressent grandement. Il est à la fois très simple mais aussi très accessible et ne dépaysera pas les habitués du RPG. Nous nous déplaçons avec notre équipe sur une carte jonchée de monstres et nous devons accomplir des quêtes tout en augmentant le niveau de nos personnages en tuant les adversaires qui se dressent face à nous.

Nous choisissons notre équipe de quatre personnages parmi les six classes disponibles. Il y a le guerrier, spécialiste des armes lourdes et chargé du tanking, le moine, expert en arts martiaux, le voleur, qui se bat majoritairement au corps à corps et possède une haute statistique de chance, le mage blanc, qui maîtrise les soins, le mage noir, qui maîtrise les puissants sorts, et le mage rouge, qui fait un peu de tout.

Il est inutile de vous présenter ce qu’est un RPG, surtout si vous lisez un test de Final Fantasy, mais les personnages vont avoir des statistiques (force, agilité, etc.) qu’ils vont pouvoir améliorer en augmentant de niveau.

Le premier Final Fantasy repose énormément sur sa capacité à acquérir de l’expérience, mais surtout de l’argent (des gils), qui vous permettront d’acheter de l’équipement ou des sorts de plus en plus puissants.

Si le gameplay est intéressant, après tout, il est l’une des références du genre, il est aujourd’hui daté et quelque peu rébarbatif. Les monstres apparaissent toutes les cinq secondes, pour des combats répétitifs qui vont frustrer la plupart des joueurs.

Si vous découvrez comme nous ce premier opus, vous risquez aussi très fortement d’errer des heures dans la carte du monde sans savoir ce qu’il faut faire. Les informations sont données au compte-goutte et si vous n’êtes pas attentifs, vous oublierez très facilement votre objectif entre deux sessions.

Il faudra alors trouver des walkthrough sur Internet pour vous guider. Nous avons souvent erré sur la carte, à chercher dans les villes des petits indices pour savoir où il fallait aller. Les donjons, labyrinthiques au possible, peuvent aussi fatiguer le joueur, car avec des monstres qui apparaissent toutes les cinq secondes, vous pouvez très vite être frustrés et lâcher l’aventure.

Un gameplay qui commence à dater

Les combats sont assez répétitifs, et nous nous retrouvons finalement à adopter la même stratégie, et ce, peu importe le monstre. Le mage blanc s’occupera du soin pendant que les autres se dépêcheront de rosser les ennemis pour terminer le combat au plus vite. Même si nous comprenons l’attrait que pouvait avoir ce jeu en 1987, Final Fantasy Pixel Remaster, malgré toutes les qualités qu’ils possèdent, est aujourd’hui dépassé dans bien des aspects.

Heureusement, pour compenser ce gameplay quelque peu daté, Square Enix a eu la bonne idée d’implanter des éléments pour rendre l’aventure plus digeste. Nous pouvons désormais éviter les combats, les rendre automatiques (nos personnages répèteront leur dernière action), et nous pouvons augmenter l’expérience reçue en combat. Ces éléments sont salutaires dans une expérience qui compte ses années.

Alors que la licence Final Fantasy est réputée pour ses histoires sérieuses et matures, le premier opus possède un scénario ténu qui n’a pas de grande cohérence. Nous alternons les univers et accomplissons les quêtes sans que celles-ci n’aient de lien entre elles.

Ce remaster du premier opus est donc réservé avant tout à un public déjà fan de la licence, à des curieux qui chercheraient à mieux comprendre l’histoire et l’évolution du RPG qu’à des joueurs « casuals » qui voudraient avant tout une expérience amusante. Aujourd’hui, il existe des jeux avec des gameplays bien plus conséquents.

Il est aussi idéal pour les nostalgiques, tout en sachant que ce pixel remaster est une version qui retire la plupart des contenus additionnels qui se sont ajoutés au fil du temps.

La durée de vie de ce jeu est conséquente, surtout si vous découvrez cet opus et qui vous souhaitez jouer « à l’ancienne », dans les conditions de l’époque. Vous pourrez alors facilement atteindre la quinzaine d’heures. Pour les vieux de la vieille, il vous faudra bien moins de temps pour terminer l’aventure, surtout si vous retirez les combats aléatoires et multipliez l’expérience reçue. Pour douze euros, c’est un tarif qui est intéressant mais qui peut paraître cher pour certains.

Le travail au niveau des graphismes est très intéressant, car il permet de mettre un coup de neuf à cette version de plus de trente ans. Les décors, sont, pour nous, embellis dans ce remaster par rapport aux autres versions. Certains fans seront cependant certainement déçus face à une version qui pourrait « trahir » l’esprit des jeux originels, avec des couleurs plus chatoyantes qui paraissent plus accessibles que jamais, alors que d’autres auraient pu espérer une refonte plus conséquente.

Au niveau de la bande-son, nous avons le choix entre la version originale et une version modernisée. Peu importe votre décision, les musiques sont excellentes, dynamiques, notamment pour le combat final. Il faudra juste désactiver les combats aléatoires pour que la musique lors de ces derniers ne finisse pas par vous donner des migraines injustifiées.

Conclusion 6.8 /10 Ce remaster pixel du premier opus de Final Fantasy, malgré des options salutaires qui permettent de rendre l’aventure plus digeste, commence à accuser les années, surtout au niveau du gameplay. Combats répétitifs, objectifs peu clairs, manque de stratégie, ce remaster est avant tout réservé aux fans curieux et aux nostalgiques. La direction artistique est impeccable, avec des graphismes au top et une bande-son toujours aussi réussie, même après autant d’années. LES PLUS La base, tout simplement

