Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console phare.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l'eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– A Boy and His Blob – $9.74 (prix de base: $14.99)

– A Hat in Time – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $8.99 (prix de base: $19.99)

– A Little to the Left – $11.99 (prix de base: $14.99)

– Amnesia: Collection – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Anodyne – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Ape Out – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Ashen – $9.99 (prix de base: $39.99)

– A Short Hike – $5.19 (prix de base: $7.99)

– Axiom Verge – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $23.99 (prix de base: $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Bastion – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Beacon Pines – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Bear and Breakfast – $15.99 (prix de base: $19.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Bloodstaind: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Blossom Tales – $4.94 (prix de base: $14.99)

– Blue Fire – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Bug Fables – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Card Shark – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Carto – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Castle Crashers Remastered – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Celeste – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Chained Echoes – $21.24 (prix de base: $24.99)

– Children of Morta – $5.49 (prix de base: $21.99)

– Citizen Sleeper – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Clustertruck – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Coromon – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Cosmic Star Heroine – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Cozy Grove – $8.83 (prix de base: $14.99)

– Cozy Grove + New Neighbors Bundle – $16.70 (prix de base: $20.88)

– Creaks – $4.99 (prix de base: $19.99)

– CrossCode – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Crossing Souls – $2.24 (prix de base: $14.99)

– Crysis 2 Remastered – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Crysis 3 Remastered – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Cult of the Lamb – $16.24 (prix de base: $24.99)

– Cuphead – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Cuphead + The Delicious Last Course – $19.70 (prix de base: $26.99)

– Dandara – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Dead by Daylight – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Dead Cells – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Dead Cells: Medley of Pain Bundle – $31.99 (prix de base: $39.99)

– Disco Elysium: The Final Cut – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Dodgeball Academia – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Donut County – $3.79 (prix de base: $12.99)

– Dragon Marked for Death – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Exit the Gungeon – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Forager – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Garden Story – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Ghost of a Tale – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Ghost Song – $15.99 (prix de base: $19.99)

– Gnosia – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Golf Story – $4.99 (prix de base: $14.99)

– Gone Home – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Gonner – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Gonner 2 – $3.24 (prix de base: $12.99)

– Gorogoa – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Gotta Protectors: Cart of Darkness Ultimate Deluxe Edition – $16.74 (prix de base: $24.99)

– Grapple Dog – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Graveyard Keeper – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Greak: Memories of Azur – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Grindstone – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Guacamelee – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $16.24 (prix de base: $24.99)

– Hades – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Happy Game – $6.56 (prix de base: $13.13)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Hollow Knight – $7.50 (prix de base: $15.00)

– Hotline Miami Collection – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Hyper Light Drifter – $13.99 (prix de base: $19.99)

– I Am Dead – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Kaze and the Wild Masks – $4.99 (prix de base: $29.99)

– Kentucky Route Zero: TV Edition – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Kero Blaster – $2.99 (prix de base: $9.99)

– La-Mulana – $7.49 (prix de base: $14.99)

– La-Mulana 2 – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Lair of the Clockwork God – $3.99 (prix de base: $19.99)

– LEGO Builder’s Journey – $9.99 (prix de base: $19.99)

– LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– LEGO Jurassic World – $7.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $19.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Let’s Build a Zoo – $10.99 (prix de base: $19.99)

– Lumines Remastered – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Machinarium – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Melatonin – $13.49 (prix de base: $14.99)

– Mercenary Kings – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mighty Goose – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Mighty Gunvolt Burst – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Minoria – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Momodora: Reverie Under the Moonlight – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $13.19 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Moonlighter – $3.74 (prix de base: $24.99)

– Narita Boy – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Neo Cab – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Neon White – $19.99 (prix de base: $24.99)

– Night Trap – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Nobody Saves the World – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Oceanhorn – $4.94 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Oddworld: Soulstorm – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Olija – $5.99 (prix de base: $14.99)

– OlliOlli World – $17.99 (prix de base: $29.99)

– OneShot: World Machine Edition – $11.99 (prix de base: $14.99)

– One Step From Eden – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Ooblets – $19.99 (prix de base: $29.99)

– Ori and the Will of the Wisps – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Overcooked Special Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Panzer Paladin – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Paradise Killer – $7.99 (prix de base: $19.99)

– PictoQuest – $3.49 (prix de base: $9.99)

– Pillars of Eternity – $12.49 (prix de base: $49.99)

– Power Rangers: Battle for the Grid – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Rain World – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Raji: An Ancient Epic – $8.49 (prix de base: $24.99)

– Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth – $17.49 (prix de base: $24.99)

– River City Girls – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Rogue Legacy – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Rogue Legacy 2 – $21.24 (prix de base: $24.99)

– Roki – $5.59 (prix de base: $19.99)

– Sail Forth – $15.99 (prix de base: $19.99)

– Sam & Max Save the World + Beyond Time and Space – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Sam & Max: Beyond Time and Space – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Sam & Max Save the World – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Save me Mr Tako: Definitive Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base: $12.99)

– ScourgeBringer – $8.49 (prix de base: $16.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Severed – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Shovel Knight: Treasure Trove – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Shovel Knight Dig – $18.74 (prix de base: $24.99)

– Shovel Knight Pocket Dungeon – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Signalis – $17.99 (prix de base: $19.99)

– Skul: The Hero Slayer – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Skullgirls 2nd Encore – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Slay the Spire – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Slender: The Arrival – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Snake Pass – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Sniper Elite 3 – $11.89 (prix de base: $34.99)

– Sniper Elite 4 – $13.59 (prix de base: $39.99)

– Sniper Elite V2 Remastered – $11.89 (prix de base: $34.99)

– Soundfall – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Space Invaders Forever – $11.99 (prix de base: $29.99)

– SpeedRunners – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Spelunky – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Spelunky 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Spiritfarer – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Splasher – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Star Wars: Republic Commando – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Steel Assault – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Super Meat Boy – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Supraland – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Tails of Iron – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Tangle Tower – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – $19.99 (prix de base: $24.99)

– Temtem Deluxe Edition – $51.99 (prix de base: $64.99)

– Tetris Effect: Connected – $19.99 (prix de base: $39.99)

– The Good Life – $23.99 (prix de base: $39.99)

– The House in Fata Morgana – $29.99 (prix de base: $39.99)

– The Messenger – $7.99 (prix de base: $19.99)

– The Pathless – $27.99 (prix de base: $39.99)

– The Walking Dead: A New Frontier – $3.74 (prix de base: $14.99)

– The Walking Dead: Season Two – $3.74 (prix de base: $14.99)

– The Walking Dead: The Complete First Season – $3.74 (prix de base: $14.99)

– The Walking Dead: The Final Season – Season Pass – $7.99 (prix de base: $19.99)

– The Wild at Heart – $14.99 (prix de base: $24.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Tinykin – $16.24 (prix de base: $24.99)

– ToeJam & Earl: Back in the Groove – $2.24 (prix de base: $14.99)

– Toem – $6.79 (prix de base: $19.99)

– TowerFall – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Transistor – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Tricky Towers – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Undertale – $10.04 (prix de base: $14.99)

– Unpacking – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Unsighted – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Void Bastards – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Wandersong – $4.99 (prix de base: $19.99)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Windjammers – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Windjammers 2 – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Wobbledogs – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $7.99 (prix de base: $19.99)

– World of Goo – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Yono and the Celestial Elephants – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Ys Origin – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Zombie Army 4 – $16.99 (prix de base: $49.99)

– Zombie Army Trilogy – $11.89 (prix de base: $34.99)