Strasbourg, France, 25 Avril 2023 — Embers a annoncé son jeu d’action-aventure immersif Strayed Lights, désormais disponible au prix de 24,99€ sur le site officiel, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, et PC via Steam, Epic Games Store et GoG. Les joueurs incarnent une faible lumière en pleine croissance qui se lance dans une quête de transcendance et affronte d’intimidantes créatures résidant à l’intérieur et à l’extérieur d’elle. Le livre d’art numérique officiel de 120 pages du jeu et la bande originale composée par Austin Wintory, nommé aux Grammy Awards, sont également disponibles à l’achat. Achetez l’édition Deluxe pour bénéficier d’une remise de 15 %.

Plongez dans les intenses combats lumineux de Strayed Lights grâce à la bande-annonce de lancement d’aujourd’hui :

Dans Strayed Lights, les joueurs alternent entre bleu et orange pour parer les attaques ennemies et, si le timing est bon, absorber l’énergie de leur adversaire pour lui infliger des coups féroces aux effets dévastateurs. Maîtrisez le rythme des combats du jeu pour apaiser des êtres colossaux égarés et les délivrer de leur tourmente émotionnelle.

Le système de combat de Strayed Lights, à la fois facile à apprendre et difficile à maîtriser, sera au cœur d’un monde d’une beauté envoûtante, composé d’une faune chatoyante et de ruines mystérieuses. Une narration saisissante sans dialogue, une direction artistique originale qui semble peinte à la main, ainsi qu’une bande-son contemplative composée par Austin Wintory, lauréat d’un Grammy Award, viendront compléter cette expérience profondément envoûtante.

« Nous nous réjouissons que les fans d’action-aventure puissent commencer dès aujourd’hui leur périple dans l’univers poétique mais hostile de Strayed Lights », déclare Alexandre Arramon, cofondateur et directeur créatif d’Embers. « Nous sommes incroyablement reconnaissants pour l’accueil positif que nous avons reçu de la communauté jusqu’à présent et nous sommes impatients que les joueurs se plongent encore plus dans les nouvelles idées que nous avons conçues. Dès à présent, nous invitons tout le monde à explorer l’univers méticuleusement conçu de Strayed Lights en soutenant notre premier titre sur les plateformes modernes et en approfondissant grâce à l’artbook du jeu et à la bande-son envoûtante d’Austin Wintory. Nous vous remercions une fois de plus pour les réactions chaleureuses qu’a suscitées notre premier projet.”

Éléments principaux de Strayed Lights :

Combat: Absorbez l’énergie de vos adversaires grâce à un système de combat familier mais innovant et stimulant

Absorbez l’énergie de vos adversaires grâce à un système de combat familier mais innovant et stimulant Créatures: Affrontez vos démons intérieurs et apaisez les immenses créatures qui ont succombé à leurs émotions.

Affrontez vos démons intérieurs et apaisez les immenses créatures qui ont succombé à leurs émotions. Périple: Débloquez des capacités et progressez vers l’éveil tout en voyant votre personnage passer du stade de nouveau-né à celui d’éveillé

Débloquez des capacités et progressez vers l’éveil tout en voyant votre personnage passer du stade de nouveau-né à celui d’éveillé Monde: Voyagez à travers des forêts oniriques, des vallées brumeuses, des villes brisées et des grottes sombres, recherchez d’anciennes reliques pour révéler l’histoire de ces terres, et profitez d’une bande-son ambitieuse signée Austin Wintory

Strayed Lights est désormais disponible au prix de 24,99€ sur le site officiel, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, et PC via Steam, Epic Games Store et GoG. Le livre d’art numérique officiel de 120 pages du jeu et la bande originale composée par Austin Wintory sont également disponibles à l’achat.