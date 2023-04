Redécouvrez un des jeux de Blobfish, le développeur de Brotato, qui s’est vendu à plus d’un million et demi d’exemplaires.

Lyon – 26 avril 2023 – Le développeur Blobfish et son partenaire console Seaven Studio sont heureux d’annoncer que Space Gladiators, un jeu de plateforme roguelite sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One dès le 4 mai. Le jeu est déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop et sur la boutique Microsoft.

Thomas Gervraud, aka Blobfish est un créateur lyonnais qui s’est spécialisé dans des jeux mettant en scène des patates (et tout le monde sait que la vie est dure quand on n’est qu’une petite patate). Présent sur Steam depuis 2020, il a sorti 3 jeux sur la plateforme, le plus connu étant Brotato, un roguelike dans la veine de Vampire Survivors, qui s’est vendu à plus d’un million et demi d’exemplaires.

Space Gladiators est un jeu de plateforme roguelike en 2D dessiné à la main. Les joueurs et joueuses incarnent des patates qui ont été capturées et transformées en gladiateurs par des extra-terrestres. Ils devront traverser des biomes générés aléatoirement remplis de monstres étranges et de pièges mortels.

Fonctionnalités :

Une maniabilité précise qui vous permet d’esquiver et de combattre les ennemis sans jamais prendre de dégâts.

8 personnages uniques qui correspondent à des styles de jeu différents, dont une patate et un ver de terre en slip.

50+ ennemis et 10 boss à vaincre avec des patterns d’attaque et de déplacement différents.

300+ objets dont des familiers, des armes et des reliques qui débloquent de nouvelles compétences pour vos personnages.

Des centaines de salles faites à la main qui sont choisies aléatoirement pour rendre chaque partie unique.

Personnalisez vos parties en choisissant des chemins difficiles si vous vous sentez en confiance ou des chemins faciles si vous êtes sur le point de mourir. La prise de risque est toujours récompensée.

Space Gladiators sera disponible le 4 mai sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Le jeu est déjà disponible en précommande au prix de 14.99 € sur le Nintendo eShop et sur la boutique Microsoft.