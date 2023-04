Paris, France – 27 avril 2023 – Microids, développeur et éditeur de jeux vidéo, annonce aujourd’hui un partenariat avec Banijay Kids and Family, pour un prochain jeu vidéo basé sur la célèbre série animée Totally Spies! de Zodiak Kids & Family France. Le jeu est prévu pour une sortie en 2024 sur consoles et PC.

Le jeu vidéo « Totally Spies! » offrira aux joueurs la possibilité de se glisser dans la peau des 3 légendaires agents secrets, Sam, Clover et Alex. Ensemble, ils devront sauver la Terre d’un nouvel ennemi au cours de missions variées proposant des mécaniques de jeu innovantes.

« Microids a à cœur d’adapter de manière fidèle et innovante des licences déjà connues du grand public et c’est un véritable honneur pour nous de travailler sur la licence Totally Spies!. Grâce à l’expertise de nos studios et équipes en interne, nous mettrons tout en œuvre pour offrir à la communauté un jeu à la hauteur de ses attentes » déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids.

Pour Annick Bizet, New Business and Strategic Alliances Director chez Banijay Kids & Family : » Nous constatons que la marque Totally Spies! est en plein essor avant le retour très attendu de la série l’année prochaine. L’expertise et la passion de Microids pour le monde des jeux vidéo en font le partenaire idéal pour recréer l’univers d’un jeu authentique et captivant pour nos fans ».

La série animée en 2D Totally Spies! reviendra sur les écrans en 2024, après avoir été diffusée entre 2001 et 2013 avec six saisons. Warner Bros. Discovery a acquis la série à venir dans la région EMEA et aux États-Unis. Le diffuseur français Gulli et Discovery Kids LatAm ont déjà été annoncés comme coproducteurs de la série de Zodiak Kids & Family France (qui fait partie de Banijay Kids & Family). La prochaine série suivra Sam, Clover et Alex, qui déménagent dans une nouvelle ville et s’attaquent à de nouveaux méchants.

Le nom du jeu et d’autres détails seront dévoilés prochainement.