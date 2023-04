Les diseurs de bonne aventure de Devolver Digital sont fiers d’annoncer le nouveau projet de la superbe équipe espagnole de Deconstructeam, studio récompensé derrière Gods Will Be Watching et The Red Strings Club : The Cosmic Wheel Sisterhood est un jeu narratif stimulant qui met en scène Fortuna, une sorcière condamnée à l’exil sur un astéroïde.

Contre sa liberté, Fortuna noue un pacte périlleux avec une créature interdite – le mystérieux Abramar – qui lui offre le pouvoir de créer des cartes de tarot imprégnées de magie.

Créez un jeu de tarot unique qui vous ressemble en incorporant des éléments d’arcanes majeurs dans vos cartes pour leur donner des caractéristiques et pouvoirs spécifiques ; utilisez-les ensuite pour déterminer le destin des personnages que vous rencontrerez. Équipé de votre deck, plongez dans ce récit complexe qui s’étale sur plusieurs décennies et explore les thèmes de l’identité, de la communauté ou encore de la responsabilité. Parviendrez-vous à sauver votre clan où est-il condamné à disparaître ?

The Cosmic Wheel Sisterhood offre un pixel art somptueux, une bande son envoûtante et un scénario à embranchements qui, dans le plus pur style de Deconstructeam, fera résonner les conséquences de vos choix.

The Cosmic Wheel Sisterhood est le jeu le plus vaste et ambitieux du studio. Vous pourrez le découvrir dans le courant de l’année, sur PC et Nintendo Switch.