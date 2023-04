– Le grand classique du puzzle RPG revient plus en forme que jamais sur PC, PlayStation et Nintendo Switch –

Paris, le 27 avril 2023 – Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) et Ubisoft unissent leurs forces pour annoncer Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition : ce grand classique du puzzle RPG est prévu pour cet été sur PC via Steam et Ubisoft Connect, PlayStation 4, et – c’est une première – Nintendo Switch. Ajoutez-le dès maintenant à votre Liste de Souhaits !

Découvrez un premier aperçu du gameplay des modes campagne et multijoueur avec cette première bande-annonce :

Développé à l’origine par Capybara Games, Might & Magic: Clash of Heroes a fait grand bruit lors de sa sortie en 2009. Dotemu a souhaité concrétiser son amour pour le jeu en préservant toute la saveur de ce mélange détonnant d’aventure, de puzzle et de stratégie. Les affrontements au tour par tour hautement tactiques, contre l’IA ou un autre joueur humain, s’offrent une seconde jeunesse grâce à cette Definitive Edition.

La direction artistique emblématique profite notamment de nouveaux artworks et portraits pour les personnages, tandis que de nombreuses améliorations viennent améliorer l’expérience globale de jeu ; le mode multijoueur bénéficie par exemple d’un rééquilibrage global. Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition est prévu pour cet été, avec son DLC I Am the Boss qui vous invite à prendre le contrôle des quatre boss redoutables de l’aventure (Azexez, Count Carlyle, Ludmilla et Azh-Rafir), un tout nouveau boss exclusif taillé pour les affrontements multijoueur (Euni the Archdruid) et une ribambelle de modes multi, en ligne comme hors-ligne. Le jeu sera également, pour la première fois, localisé pour différents territoires asiatiques.

« C’est un rêve qui devient réalité pour moi » confie Cyrille Imbert, CEO et Executive Producer pour Dotemu. « Might and Magic: Clash of Heroes est l’un de mes jeux préférés de cette époque. C’est un bijou de game design. J’ai passé tellement de nuits avec mes amis à chercher la meilleure stratégie possible, à lancer un énième “dernier duel” jusqu’au lever du jour. Avoir l’opportunité de travailler sur une mise à jour de ce classique des temps modernes, pour donner à un nouveau public l’opportunité de le découvrir, est tout bonnement incroyable. Nous sommes impatients de mettre le jeu entre les mains d’une toute nouvelle génération de fans. »

« Might & Magic: Clash of Heroes est l’un des meilleurs jeux, et l’un des plus originaux, de la licence Might & Magic. Il figure parmi ceux qui méritent vraiment une “Definitive Edition”. Dès le départ, il nous est apparu clair que l’équipe de Dotemu était fan du jeu, tout en étant parfaitement capable d’honorer son héritage pour les consoles et PC actuels. » déclare Eric Damian-Vernet, Brand Director de la licence Might & Magic chez Ubisoft.

40 ans avant les événements de Might & Magic V, Might & Magic: Clash of Heroes suit les aventures de cinq héros disséminés dans cinq régions différentes d’Ashan. Chacun doit suivre sa propre route semée d’embûches pour augmenter sa puissance, démêler un complot démoniaque et sauver le monde des Forces Démoniaques. En multijoueur, choisissez parmi les 15 personnages jouables – répartis en cinq factions – et lancez-vous dans des batailles stratégiques acharnées, en local comme en ligne : c’est votre maîtrise des pouvoirs uniques disponibles et des mécaniques de jeu intenses qui fera la différence sur le champ de bataille !