Lesquin, le 28 avril 2023 – NACON et l’équipe RaceWard, label racing de NACON Studio Milan, ont récemment accueilli dans leurs locaux le célèbre pilote de moto britannique Davey Todd. Il a pu découvrir TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 et partager son point de vue de spécialiste du Tourist Trophy. Le jeu officiel du Tourist Trophy sera disponible le 11 mai 2023 sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo SwitchTM.

Après avoir découvert TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 manette en main pendant plusieurs heures, Davey Todd est revenu sur son expérience particulièrement concluante. Les jeux TT Isle Of Man: Ride on the Edge sont devenus pour lui un véritable outil de travail. Au même titre que le précédent opus, TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 reproduit le tracé officiel du Tourist Trophy à l’échelle 1:1 grâce à la technologie de laser scan, ce qui lui permet d’apprendre par cœur les virages de la compétition de moto la plus dangereuse au monde.

« Les jeux TT ont toujours une part importante dans ma préparation avant d’aller au véritable Tourist Trophy. Je les utilise pour me remémorer le tracé de la course. J’ai d’ailleurs passé des centaines d’heures sur le jeu avant ma première participation à la course, me permettant de faire de meilleurs résultats », déclare Davey Todd, dont les performances en jeu ont épaté les développeurs.

En plus d’être un très bon moyen de se plonger dans le Tourist Trophy depuis son salon, TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 bénéficie d’une physique améliorée, pour un comportement des motos encore plus réaliste.

« TT3 m’a donné l’impression de découvrir un tout nouveau jeu, ce qui est particulièrement excitant ! (…). En jouant avec les paramètres les plus réalistes, le comportement des motos m’a semblé très proche de la réalité. », ajoute le pilote professionnel.

Contenu et nouveautés de TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 :

Le tracé officiel du Tourist Trophy

Un total de 200km de routes praticables à la recherche de points d’intérêts et de défis à accomplir, dont 60 km pour le Snaefell Mountain Course

32 circuits différents, dont les tracés actuels et historiques

Près de 40 motos Superbike et Supersport

Plus de 20 pilotes officiels

Une physique améliorée pour une gestion des virages et freinages plus précise

De nombreuses améliorations des motos pour réaliser les meilleures performances

Une nouvelle approche « Open Roads » pour découvrir l’Ile de Man librement

» pour découvrir l’Ile de Man librement 11 types d’activités différentes dont deux personnalisables

Du multijoueur avec la possibilité de créer des lobbys ouverts ou privés en ligne

Des compétitions en ligne et des événements hebdomadaires et mensuels

Un jeu compatible cross-gen

Les joueurs bénéficient des versions old et next-gen d’une même plateforme après l’achat de n’importe quelle version du jeu

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 sera disponible sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo SwitchTM le 11 mai 2023.