Merge Games, le développeur Dimfrost Studios et Just For Games ont aujourd’hui la joie d’annoncer que l’aventure lugubre Bramble: The Mountain King est maintenant disponible en édition physique sur Nintendo Switch, Playstation 5, Playstation 4 et Xbox One / Series X. Le lancement de ce jeu marque un moment important pour Merge Games et Dimfrost Studios, s’agissant du premier contrat d’édition interne pour Maximum Entertainment, témoignant de la puissance des talents au sein du groupe. Just For Games est également ravi de contribuer à ce partenariat en distribuant les éditions physiques du jeu en France.

Bramble: The Mountain King s’inspire des puissantes créatures et des riches légendes de la mythologie nordique pour raconter l’histoire unique du courage d’un garçon face à des créatures sinistres et aux ténèbres insondables.

« Nous sommes ravis d’offrir enfin aux joueurs du monde entier le monde stupéfiant mais plein d’embûches de Bramble: The Mountain King aux joueurs du monde entier« , a déclaré Luke Keighran, directeur général de Merge Games. « En partenariat avec Dimfrost Studios, un studio de développement interne clé au sein du groupe Maximum Entertainment, ce fut un plaisir absolu de voir cette création se transformer en quelque chose de vraiment spécial. Bramble est un voyage qui mettra à l’épreuve le courage, l’esprit et la raison des joueurs. Nous sommes impatients de voir leurs réactions.« Bramble a généré un soutien incroyable de la part de la communauté avec plus de 178 millions de vues pour #BrambleTheMountainKing sur TikTok, ainsi que des centaines de vidéos et de streams capturant les réactions des joueurs aux rebondissements angoissants de l’aventure éprouvante d’Olle. « La passion, le dévouement et la créativité dont a fait l’objet ‘Bramble: The Mountain King’ est vraiment remarquable« , commente Josua Mannebäck, directeur de studio chez Dimfrost. « En tant qu’équipe, nous sommes fiers et enthousiastes à l’idée de montrer ce que nous avons fait et de présenter au monde le folklore nordique. Nous avons trouvé notre identité avec Bramble et posé la pierre angulaire du studio pour passer à des projets plus importants et plus ambitieux.« Inspirée par les contes nordiques hérités de la culture suédoise de Dimfrost Studio, cette sombre aventure figure régulièrement parmi les jeux les plus tendance dans le monde depuis le lancement de sa première démo à l’occasion d’Halloween 2022. Incarnez Olle, un jeune mais courageux garçon, appelé par le destin à s’aventurer dans les environnements à la fois inquiétants et époustouflants de Bramble pour sauver sa sœur des griffes des bêtes. Dominé par le monde gigantesque qui vous entoure, vous naviguez dans un monde sinistre de bêtes imposantes et de menaces cachées, tapies dans l’obscurité. Déterminez qui est l’ami et qui est l’ennemi dans un voyage angoissant de suspense et de survie… vous pouvez sauver votre sœur, mais en ressortirez vous vivant vous-même ? Caractéristiques principales : Traversez le monde sinistre de Bramble lors d’un voyage émotionnel pour retrouver votre sœur

Dévoilez de sombres secrets et découvrez ce qui se cache dans les profondeurs de votre esprit alors que vous luttez pour gagner du courage.

Des graphismes de toute beauté encapsulant un gameplay axé sur l’histoire, avec des cinématiques immersives

Rencontrez des créatures mythiques telles que les Näcken, Skogsra, trolls, gnomes et bien plus encore.

Explorez un paysage grandiose aux hauteurs impressionnantes et aux profondeurs vertigineuses, inspiré de la nature nordique.