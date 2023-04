Puzzle Bobble Everybubble! arrive à la fin du mois de mai, l’occasion de revenir sur cette série.

La série de jeux « Bust-A-Move » est une franchise de jeux de puzzle créée par Taito en 1994. Connue sous le nom de « Puzzle Bobble » au Japon, la série est rapidement devenue populaire dans le monde entier, grâce à son gameplay addictif et à son design coloré et amusant.

L’histoire de la série remonte à la fin des années 1980, lorsque Taito a créé un jeu d’arcade appelé « Bubble Bobble ». Dans ce jeu, les joueurs contrôlaient deux dragons, Bub et Bob, qui devaient sauter et cracher des bulles pour éliminer des ennemis. Le succès du jeu a incité Taito à créer une suite, « Rainbow Islands », qui mettait en scène les mêmes personnages dans un jeu de plateforme.

En 1994, Taito a eu l’idée de transformer le gameplay de « Bubble Bobble » en un jeu de puzzle. Le résultat était « Puzzle Bobble », qui est sorti en arcade cette même année. Dans ce jeu, les joueurs devaient tirer des bulles de couleurs différentes vers le haut de l’écran, en visant des groupes de bulles de la même couleur. L’objectif était de vider l’écran de toutes les bulles avant qu’elles ne descendent trop bas.

Le succès de « Puzzle Bobble » a été immédiat, et Taito a rapidement commencé à développer des versions pour d’autres plateformes, comme la PlayStation, la Nintendo 64 et les ordinateurs personnels. Le jeu a également été rebaptisé « Bust-A-Move » en dehors du Japon, afin d’éviter toute confusion avec un autre jeu appelé « Bobble Bobble ».

Au fil des années, Taito a sorti de nombreux épisodes de la série « Bust-A-Move », avec des ajouts et des améliorations apportés au gameplay. Certains jeux ont introduit de nouveaux personnages jouables, tandis que d’autres ont ajouté des power-ups et des modes de jeu supplémentaires. La série a également été portée sur de nombreuses consoles de jeu, y compris les consoles portables telles que la Game Boy et la Nintendo DS.

En 2011, Taito a sorti « Bust-A-Move Universe » sur la Nintendo 3DS, qui était le premier épisode de la série à utiliser la technologie 3D. Depuis lors, la série est restée relativement calme, avec peu de nouveaux jeux sortis ces dernières années.

En résumé, la série de jeux « Bust-A-Move » a débuté en 1994 sous le nom de « Puzzle Bobble » en arcade avant d’être renommée « Bust-A-Move » en dehors du Japon. La série a connu un grand succès grâce à son gameplay addictif et à son design coloré et amusant. Depuis sa création, de nombreux épisodes de la série ont été sortis, avec des améliorations apportées au gameplay et des versions pour différentes plateformes. Bien que la série ne soit pas aussi active qu’auparavant, elle reste une franchise populaire parmi les fans de jeux de puzzle.