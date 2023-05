Dragon Quest X Online est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) développé et édité par Square Enix. Il a été publié pour la première fois au Japon en août 2012, pour la Wii, puis porté sur d’autres plates-formes telles que la Wii U, la 3DS et la Nintendo Switch.

L’histoire de Dragon Quest X Online commence en 2010, lorsque Yuji Horii, créateur de la série Dragon Quest, a annoncé lors d’une conférence de presse qu’un nouvel opus de la série serait en développement. Cependant, ce ne serait pas un jeu traditionnel Dragon Quest en solo, mais plutôt un jeu en ligne massivement multijoueur. Les fans ont été initialement sceptiques quant à cette annonce, craignant que cela ne signifie la fin des jeux Dragon Quest en solo. Toutefois, Horii a assuré aux fans que les jeux traditionnels Dragon Quest seraient toujours développés, mais que Dragon Quest X Online offrirait simplement une nouvelle expérience pour les joueurs.

Le développement de Dragon Quest X Online a été lancé en 2010, avec des plans pour une sortie en 2012. Le jeu a été développé en interne par Square Enix, avec Yuji Horii en tant que directeur et scénariste. La bande-son a été composée par Koichi Sugiyama, qui a également travaillé sur les précédents jeux Dragon Quest. Le jeu se déroule dans le monde de « Astoltia », un monde fantastique rempli de magie et de créatures étranges. Les joueurs peuvent créer leur propre personnage et explorer le monde, rencontrer d’autres joueurs et accomplir des quêtes pour gagner de l’expérience et de l’équipement. Le jeu a été un succès commercial au Japon, se vendant à plus d’un million d’exemplaires en quelques mois après sa sortie. Cependant, il n’a jamais été publié en dehors du Japon, principalement en raison de la barrière de la langue. Cependant, les fans occidentaux ont continué à faire pression sur Square Enix pour une sortie internationale, en lançant des pétitions et en envoyant des lettres à la société.

En 2015, Square Enix a finalement annoncé que Dragon Quest X Online serait publié en Corée du Sud, ce qui a donné espoir aux fans occidentaux. Néanmoins, il n’a toujours pas été publié en dehors de l’Asie. Dragon Quest X Online a été mis à jour régulièrement depuis sa sortie, avec de nouveaux contenus ajoutés pour les joueurs. Le jeu est devenu l’un des MMORPG les plus populaires au Japon, avec une communauté de joueurs fidèles qui continuent de jouer au jeu à ce jour.

Square Enix et B.B. Studio ont récemment indiqué la sortie prochaine de l’extension hors ligne Dragon Quest X : Rise of the Five Tribes, intitulée The Sleeping Hero and the Guiding Ally. Cette nouvelle extension sortira le 26 mai 2023 et promet d’apporter un nouveau contenu passionnant à ce jeu populaire.

La nouvelle extension, The Sleeping Hero and the Guiding Ally, promet d’être un ajout important à l’univers de Dragon Quest X. Les développeurs du jeu ont déclaré que la taille de l’extension est comparable à celle du jeu principal lui-même. L’extension comprend des épisodes originaux qui n’étaient pas disponibles dans Dragon Quest X Online, ainsi qu’un contenu de combat spécifique à ce jeu appelé Battle Phantasm. L’un des changements les plus importants de cette nouvelle extension est l’ajout d’un nouveau membre du groupe, la princesse héroïque Anlucia. Anlucia est une héroïne puissante qui peut utiliser diverses magies offensives telles que Zap et Gigaslash et apprendre des sorts de guérison et de réanimation. La vocation d’Anlucia est celle de héros, et elle brille sur le champ de bataille en utilisant des compétences et des mouvements spéciaux réservés aux héros.