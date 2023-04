C’est le mois de sorti de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, oui, enfin, mais le mois de mai va proposer d’autres très bons jeux sur notre console hybride !

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en mai 2023, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (12 mai)

Créez votre propre aventure dans un monde où vous pouvez donner libre cours à votre imagination. Une aventure épique à travers les terres et les cieux d’Hyrule vous attend dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch. Embarquez pour une quête pleine de dangers afin de retrouver la princesse disparue et de découvrir la vérité derrière l’événement catastrophique qui a plongé le royaume dans le chaos. Décidez du chemin que vous voulez suivre à travers les immenses terres d’Hyrule et parmi les mystérieuses îles volant dans le ciel.

Trinity Trigger (16 mai, notre test ici)

Entrez dans le monde de Trinity Trigger, un tout nouveau action RPG fleurant bon les jeux de rôle les plus iconiques des années 90, qui met l’accent sur un système de combat moderne, à la fois nerveux et personnalisable. Vous incarnez Cyan, un jeune homme chargé d’une lourde tâche, celle du rôle de Guerrier du Chaos, et qui, étant au service des dieux, devra inévitablement croiser le fer avec le Guerrier de l’Ordre, et partirez pour une aventure inoubliable où vous devrez affronter votre destinée et sauver Trinitia. Cyan et ses compagnons Elise et Zantis sont accompagnés d’étranges créatures appelées Triggers, capables de se transformer en huit types d’armes. Les joueurs peuvent jongler librement entre les trois personnages afin d’implémenter une stratégie de combat en solo, ou bien faire équipe avec un ou deux amis pour une partie en coop locale. Ensemble, ils vont écrire les pages d’un tout nouveau destin.

Maîtrisez les armes des dieux. Venez à bout d’énigmes et affrontez des ennemis seul ou avec vos amis en coop locale, alors que vous vous aventurez dans les donjons de chaque Arma, des tours formées par les armes déchues des dieux.

Super Dungeon Maker (3 mai)

Choisissez le nombre de niveaux, d’ennemis, de salles secrètes, de pièges et d’objets que vous souhaitez. Défiez vos amis et la communauté pour maîtriser votre donjon ou jouez aux innombrables donjons de la communauté.

LEGO 2K Drive (19 mai)

Bienvenue à Bricklandia, immense monde ouvert LEGO® et lieu parfait pour une aventure unique. Faites la course partout, jouez avec qui vous voulez, construisez vos parcours de rêve et battez-vous contre des fous du volant pour remporter le Trophée Céleste ! Dans LEGO 2K Drive, vous êtes libre de foncer à bord d’un bolide exceptionnel et transformable, aussi bien sur des circuits qu’en hors piste, ainsi sur sur l’eau. Découvrez le monde gigantesque de Bricklandia, montrez vos talents de pilote et construisez des véhicules brique par brique !

L’EXPÉRIENCE DE PILOTAGE LEGO INOUBLIABLE Installez-vous, mettez les gaz et partez à la découverte d’un nouveau monde, dans des courses spectaculaires ! Activez le mode Histoire complètement fou, lancez-vous dans une course contre la montre ou participez à des tournois, et éclatez-vous dans des mini-jeux uniques. Visez la victoire en maîtrisant l’art du dérapage, du turbo et des boosts pour votre véhicule !

TENTEZ DE REMPORTER LE TROPHÉE CÉLESTE En mode Histoire, devenez un champion en vous battant contre des adversaire légendaires. Grimpez dans le classement à chaque victoire, et affrontez l’infâme Shadow Z.

EXPLOREZ UN MONDE OUVERT Lancez-vous à la conquête de Bricklandia, faites la connaissance de ses habitants haut en couleur et menez des quêtes fantasques. Traversez de luxuriants paysages sur la route de Turbo Acres, faites du hors-piste dans les déserts du comté de Big Butte, voguez sur les cours d’eau de Prospecto Valley, et bien plus encore.

LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ Pour construire des véhicules au Garage, il suffit de savoir assembler des briques. Construisez de nouvelles voitures et des bateaux à partir de rien, modifiez tous les véhicules de votre collection, ou suivez les constructions guidées, puis partez faire un tour !

JOUEZ À PLUSIEURS CHEZ VOUS ET EN LIGNE Baladez-vous dans Bricklandia sur écran partagé ou rejoignez les autres pilotes en ligne ! Le contenu bonus n’est accessible qu’à partir du compte Nintendo utilisé lors de l’achat de celui-ci.

Farming Simulator 23: Nintendo Switch Edition (23 mai)

Faites pousser les récoltes, faites grandir votre empire agricole ! Devenez un agriculteur moderne pour piloter plus de 100 machines authentiques de Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland, Valtra et bien d’autres fabricants réputés du monde entier, offrant un large éventail d’activités agricoles. Choisissez le type d’agriculteur que vous voulez être ! Il y a beaucoup plus à faire après le labourage, le désherbage, la récolte des cultures ou la collecte des œufs dans les poulaillers : Produisez des biens de valeur à partir de vos récoltes pour développer votre entreprise florissante grâce à de nouvelles usines et chaînes de production ! Ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours le temps de vous détendre et de vous promener sur vos vastes terres arables, tandis que les visuels changent au fil des saisons atmosphériques. Des didacticiels en jeu, nouveaux et améliorés, vous montrent le fonctionnement de la ferme si vous découvrez la vie à la campagne. Lancez votre exploitation : la récolte promet d’être bonne !

Puzzle Bobble Everybubble! (23 mai)

L’histoire de Puzzle Bobble Everybubble! Faites voyager Bub, Bob, Peb et Pab jusqu’à Rainbow Islands où vit Miniroon, mystérieux personnage ressemblant à Bub. Un jour, Miniroon commence soudainement à faire des bulles, à tel point que toute l’île en est recouverte, ce qui provoque de sérieux problèmes aux habitants. Il est temps, pour nos quatre gentils dragons à bulle, d’intervenir et d’aider Miniroon à stopper sa folie des bulles ! Dans cette dernière aventure, les joueurs doivent une nouvelle fois éliminer les bulles dans toute une série de niveaux amusants et de défis toujours plus intenses . Pour triompher dans leur mission, ils peuvent utiliser de nombreux objets et astuces ou combattre seuls.

Fitness Circuit (26 mai)

Faites de l’exercice avec votre propre coach en ligne !

Entraînement Super circuit. L’entraînement Super circuit est une méthode qui alterne entre de l’aérobic et du renforcement musculaire pour brûler des calories de façon efficace et renforcer vos muscles rapidement.

No Place Like Home (4 mai)

No Place Like Home est une simulation aussi plaisante que relaxante, dans laquelle vous incarnez Hélène Terreneuve, une jeune fille qui a décidé d’aller voir son grand-père sur Terre une dernière fois avant de partir pour Mars. Cependant, elle découvre rapidement qu’il a disparu et que sa ferme a récemment été détruite.

NETTOYAGE Nettoyez le monde, détruisez des montagnes de déchets, aspirez tout ce qui traîne et recyclez des ressources pour construire la ferme de vos rêves ! Tout ce dont vous avez besoin peut se trouver ou se recycler à partir de déchets. Par ailleurs, si vous vous liez d’amitié avec vos voisins, ils vous seront très utiles tant pour votre ferme que lors de vos aventures !

Fuga: Melodies of Steel 2 (11 mai)

Un an s’est écoulé depuis la guerre… Mais nos jeunes héros n’étaient pas au bout de leurs peines ! Dans le cadre de recherches sur le Taranis, les enfants sont convoqués à Pharaoh, la nouvelle capitale du pays. Mais lors de l’inspection, le char géant s’emballe inexplicablement, emportant avec lui cinq de leurs compagnons. Malt et ses amis restants partent alors à sa poursuite, à bord du Tarascus, l’arme qu’ils avaient combattue autrefois… Un système de combat amélioré pour plus de stratégie ! Des contrôles plus réactifs pour répondre au retour des joueurs, et une tactique poussée à l’extrême grâce au Managarm et au nouveau Canon des Âmes ! De nouveaux choix possibles sur la route ! Des niveaux encore plus intéressants à parcourir. Tout un éventail d’options de support grâce au nouveau système de dirigeable ! Des choix donnant lieu à de nouvelles scènes ! Vos décisions durant l’histoire font augmenter vos jauges de Jugement, influant ainsi sur les événements. Ressentez les conséquences de vos actions, aussi bien en jeu que dans l’histoire ! Fuga: Melodies of Steel 2, un RPG teinté de désespoir, de haine, de tristesse et d’émotion, où chacune de vos décisions compte !

Garden Simulator (10 mai)

L’amour du jardinage est une graine éternelle que l’on ne sème qu’une fois. Légumes frais, fruits sains et jolies fleurs – occupez-vous dès maintenant de votre jardin ouvrier et passez à la récolte. Fini l’ennui à la maison – aujourd’hui, vous allez profiter de la nature. Cultivez votre propre jardin virtuel, prenez soin des plantes, récoltez-les et vendez-les. Avec Garden Simulator, obtenez votre parcelle de terrain, placez des éléments décoratifs et faites pousser vos plantes avant la récolte. Plus votre rendement sera élevé, plus vous pourrez vendre et dépenser de l’argent pour améliorer votre petit coin de paradis. Avec d’innombrables fonctionnalités et du contenu supplémentaire à débloquer, votre main verte sera mise à rude épreuve ! Tondeuse à gazon, arrosoir et semis vous attendent – préparez-vous pour un beau moment de détente dans la nature. Et n’oubliez pas : un jardin ne s’entretient pas assis à l’ombre en se disant « Oh, ce qu’il est beau ».

Mia and the Dragon Princess (4 mai)

Un film d’action interactif en prise de vues réelles où l’on suit Mia, une serveuse téméraire dont la vie est chamboulée lorsqu’une femme mystérieuse fait irruption sur son lieu de travail, poursuivie par un groupe de violents criminels, et incapable de parler anglais.

Avec Paul McGann (Doctor Who) et MyAnna Buring (The Witcher)

Avec Dita Tantang, ceinture noire de kick-boxing chinois

Des cascades accomplies par l’expert en arts martiaux Aaron Gassor, aussi connu sous le nom de « Ginger Ninja Trickster »

Des scènes d’action chorégraphiées par Marcus Shakesheff (Wonder Woman, Les Gardiens de la Galaxie, Game of Thrones)

Un suivi d’attributs en temps réel qui évolue en fonction de vos choix et influence le cours de l’histoire

Une narration à choix multiples proposant 10 dénouements différents

Mode Streameur : mettez les choix en pause pour interagir avec votre communauté

Mia rêve d’aventure, mais se sent responsable de ses collègues, qui sont devenus pour elle comme une deuxième famille. Elle est coincée dans une vie qu’elle ne voulait pas, à effectuer un travail qu’elle ne supporte plus. Lorsqu’une femme mystérieuse (Marshanda) fait irruption, poursuivie et terrorisée, Mia décide de la protéger et d’essayer de découvrir qui elle est. Elle s’engage alors dans une aventure pleine de rebondissements, de secrets et de dangers. Ce sont vos choix qui guideront Mia dans son aventure et détermineront son sort, ainsi que celui du reste du groupe. Tout au long du jeu, vos interactions vous permettront d’en apprendre plus sur l’identité de la mystérieuse femme. Mais la façon dont Mia réagira face au reste du groupe aura aussi un impact : chaque décision devra donc être mûrement réfléchie.

Urbek City Builder (4 mai)

Dans Urbek, vous pouvez construire la ville que vous voulez, gérez ses ressources naturelles, améliorez la qualité de vie de la population et construisez leurs quartiers à votre façon.

Quartiers Donnez vie à votre ville en construisant différents quartiers. Vous voulez un quartier bohème ? Construisez des bars, des parcs et des bibliothèques, mais gardez une faible densité de population à proximité. Vous voulez un quartier bourgeois ? Vous avez besoin de parcs et de boutiques de luxe.

Gérez Il n’y a pas d’argent, vous devez tout construire avec vos propres ressources, comme la nourriture, le charbon ou le travail qualifié. Il existe plus de 30 ressources différentes. Comment allez-vous produire l’énergie pour vos habitants et vos industries ? Gérez bien vos ressources naturelles afin qu’elles ne s’épuisent pas avant que vous puissiez les remplacer.

Éduquez Obtenez suffisamment des travaux qualifiés et des travaux scientifiques pour pouvoir construire des bâtiments plus avancés.

Observez Déplacez-vous dans votre ville pour en faire partie.

Croissance organique La croissance de votre ville sera organique, certaines constructions apparaîtront en fonction des conditions environnantes. Par exemple, les bâtiments de plus de deux étages apparaîtront dans des zones densément peuplées et où il y a des commerces à proximité.

Des autres bâtiments peuvent être positionnés par vous-même, mais ils nécessitent certaines conditions, par exemple, le marché agricole doit se trouver à proximité des champs. L’université devrait avoir au moins quelques lycées dans son voisinage, qui à leur tour ont besoin des écoles à proximité. Il n’y a pas de bâtiments supérieurs aux autres. Les maisons bourgeoises consomment plus de nourriture et elles ont besoin de ressources qui coûtent plus cher à produire. Pour améliorer la productivité des industries, il faut une population dans les environs qui aura une moins bonne qualité de vie.

Bat Boy (25 mai)

Le mage interdimensionnel Lord Vicious a hypnotisé les amis de Bat Boy afin de les forcer à participer au Joug des Ténèbres, un tournoi sportif composé d’épreuves aussi brutales que sournoises ! Bat Boy est le seul à pouvoir libérer ses amis, sportifs de renom, avant qu’ils ne succombent dans l’arène. Accompagné d’un petit corbeau très bavard nommé Garou, il va parcourir ces mondes étranges et faire de nombreuses rencontres, tantôt amicales, tantôt hostiles, jusqu’à sa confrontation finale avec Lord Vicious. Dans Bat Boy, incarnez le héro éponyme contre ses anciens coéquipiers sportifs comme Racket Girl, Shinai Guy, Aquaria et Mr. Blitzer, ainsi que d’autres personnages à travers les différents mondes au-delà des portails dimensionnels ouverts par Lord Vicious !

RINA:RhythmERROR (25 mai)

Le jeu de rythme indépendant RINA:RhythmERROR est maintenant là, éclairant la tendance électronique rétro ! Apportez une expérience BOSS Fight unique avec les « ERROR Girls » !

Invercity (4 mai)

Panique dans la ville à cause du « Phénomène Handstand » où des objets tombent dans le ciel ! Une journaliste qui adore le handstand est choisie pour couvrir l’événement. Tout en couvrant les différentes parties de la ville, elle tente de découvrir le mystère qui se cache derrière le « phénomène du poirier » ! Invercity est un puzzle-platformer qui met en scène le « Handstand ». Le jeu comporte deux mécanismes importants : « Handstand » et « Inverted Broadcast ».

Toziuha Night: Dracula’s Revenge (2 mai)

Suivez l’histoire de Xandria, l’alchimiste du fer. Cherchant à se venger, elle accepte la dangereuse mission de mettre fin au mal qui réside dans le château de Dracula et tourmente le peuple de Transylvanie. Combattez avec un fouet de fer dans cette aventure de style rétro et Classic-Vania. Ce n’est pas l’histoire d’une héroïne qui cherche à protéger les gens. Xandria, pour des raisons égoïstes, part en mission dangereuse au château de Dracula. En Transylvanie, on raconte l’histoire d’un alchimiste légendaire nommé Vlad Tepes (Dracula), un jour il fut condamné à mort pour avoir pactisé avec un Toziuha, et ainsi acquis un pouvoir démoniaque. Des années plus tard, plusieurs alchimistes de l’Ordre ont été retrouvés empalés à l’extérieur du château de Dracula, et il semble que Vlad Tepes ait été ressuscité en quête de vengeance. Découvrez l’histoire tragique d’une fille qui se bat avec un fouet de chaînes de fer, cruel rappel d’un passé tragique. Toziuha Night est un jeu de plateforme d’action à défilement latéral. Il traverse différentes étapes linéaires se déroulant dans un monde fantastique sombre; comme une sombre forêt et même le sombre château du comte Dracula. Incarnez Xandria, une belle et habile alchimiste qui, à l’aide d’un fouet de fer, combat les démons les plus redoutables.