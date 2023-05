Toujours attendu pour cet été, CONVERGENCE : A League of Legends Story de Riot Forge nous propose une nouvelle bande-annonce.

Rembobinez le passé, contrôlez le futur : dans ce jeu de plateforme narratif, explorez les moindres recoins de la spectaculaire Zaun à travers le regard d’Ekko, le jeune inventeur d’un outil ingénieux pour manipuler le temps. Développé par Double Stallion Games, CONVERGENCE: A League Of Legends Story est un jeu de plateforme en 2D bourré d’action dans un style graphique époustouflant, caractérisé par ses combats intenses et dynamiques ainsi que l’exploration originale permise par la capacité d’Ekko à voyager dans le temps et l’espace.