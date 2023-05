Le petit Griffin est piégé dans un monde inconnu et peu engageant où il ne peut compter que sur son ami Birly, l’ours en peluche. Résolvant des énigmes et fuyant des monstres effrayants, ils se lancent dans un voyage où ils découvrent que ce monde ne se limite pas aux cauchemars.

Daydream : Forgotten Sorrow sortira sur Nintendo Switch. Le jeu fera ses premiers pas sur PC ce mois-ci, et les versions pour consoles suivront plus tard. Le titre est un puzzle platformer atmosphérique mettant en scène Little Griffin, qui est piégé dans un nouveau monde inquiétant avec son seul ami Birly l’ours en peluche. Ils seront confrontés à des énigmes et à des créatures terrifiantes « alors qu’ils se lancent dans un voyage pour découvrir ce qui les attend au-delà de leurs cauchemars ».

Daydream : Forgotten Sorrow est un jeu d’aventure à l’ambiance unique qui relate l’histoire touchante de Griffin, un garçon qui se bat contre ses peurs intérieures. Heureusement, son ami Birly, un ours en peluche, est toujours là pour l’aider. Le voyage sera loin d’être facile. La traversée de l’étendue de la lumière et des ténèbres transformera les souvenirs du héros en de nouveaux sentiments. L’aide de Birly est inestimable. Il peut être envoyé là où Griffin ne peut pas aller : être projeté au-dessus d’une poutre haute, être chargé de faire fonctionner un mécanisme complexe ou ramper dans un trou minuscule. Ensemble, ces deux-là peuvent déplacer des objets lourds, déjouer des pièges et réussir dans des épreuves difficiles.