Dans ce jeu de plateforme/action narratif, les joueurs incarnent Ekko et explorent Zaun, le district industriel sous-terrain de Piltover

Riot Forge – le studio d’édition de Riot Games de jeux indépendants basés sur la licence League of Legends – dévoile la date de sortie de CONVERGENCE: A League of Legends Story™, un jeu de plateforme/action en 2D solo, dans une nouvelle bande-annonce narrative. Le jeu, développé par Double Stallion Games, met en scène Ekko, le champion de League of Legends capable de manipuler le temps et permet de mettre à l’honneur cette partie de l’univers de Runeterra, notamment présentée à l’automne 2021 dans la série animée à succès Arcane sur Netflix. CONVERGENCE: A League of Legends Story™ sera disponible le 23 mai 2023 sur Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®4 (PS4™) et PlayStation®5 (PS5™), ainsi que sur PC via Steam, GOG, et l’Epic Games Store.

Dans CONVERGENCE: A League of Legends Story™ les joueurs explorent le monde spectaculaire de Zaun sous les traits d’Ekko, un jeune prodige dont l’ingénieux appareil lui permet de manipuler le temps. Ils pourront ainsi suivre les aventures de l’un des Champions favoris des fans de League of Legends, tout en prenant toute la mesure de ce qu’implique le pouvoir de modifier le temps… qui n’est pas sans conséquences !

Développé par Double Stallion Games, CONVERGENCE est un jeu de plateforme en 2D bourré d’action, au style graphique époustouflant. Il se caractérise notamment par ses combats intenses et dynamiques, ainsi que l’exploration originale qu’il permet à travers la capacité d’Ekko à voyager dans le temps et l’espace.