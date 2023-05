Paris, France – Le 02 mai 2023 – Les organisateurs de l’AG French Direct ont annoncé aujourd’hui la tenue d’une nouvelle conférence en ligne le 17 mai 2023 à 17 heures pour présenter les futurs jeux vidéo français à venir dans les prochains mois et prochaines années.

Cet événement numérique sera l’occasion pour les fans de jeux vidéo du monde entier de découvrir les dernières nouveautés des studios de développement français et francophones. La conférence inclura des annonces de jeux pour PC et consoles ainsi que des présentations de gameplay et des interviews avec des développeurs. Elle sera retransmise en ligne et présentée en langue française par Salomé Lagresle. Elle sera également intégralement sous-titrée en français et en anglais.

Le producteur de l’AG French Direct, Julien Blary, a déclaré : « Nous sommes ravis d’organiser cette conférence et de partager avec la communauté les projets passionnants des nombreux studios français et francophones. Nous avons travaillé dur pour offrir la conférence la plus épatante et la plus qualitative depuis le début de l’existence de l’AG French Direct. Cette cinquième édition est un tournant majeur pour le développement de l’événement et nous avons hâte de vous montrer ce line-up particulièrement riche et varié ! »

La conférence regroupera plus de 35 studios français et francophones qui dévoileront de nouvelles bandes annonces, des présentations de gameplay, des carnets de développeurs et une dizaine d’annonces de nouveaux jeux indépendants encore jamais montrés en exclusivité mondiale. Une page Steam sera également mise en ligne à l’heure de la conférence et regroupera l’ensemble des jeux montrés, ainsi qu’une douzaine de démos exclusives pour que les joueurs et joueuses puissent avoir un premier contact avec les titres tout juste montrés.

Une première liste de studios qui feront des annonces a été dévoilée :

PrismaStone Studio

Shiro Unlimited

Nacon

Ishtar Games

Piece of Cake Studios

Focus Entertainment

Ludogram

PID Games

Et bien d’autres…

La conférence sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube ActuGaming dès 17:00 heure de Paris. Les spectateurs pourront par ailleurs suivre l’événement sur Twitch, Facebook et les réseaux sociaux et pourront lire des dizaines de contenus inédits sur le site ActuGaming avec des interviews des développeurs et des aperçus de jeux en avant-première.

À propos de l’AG French Direct

L’AG French Direct est un événement qui met en lumière les jeux français et francophones à travers une conférence riche en annonces exclusives et nouveaux trailers, suivie d’interviews et de démos inédites. Lancé en 2020, l’AG French Direct a permis de présenter en exclusivité mondiale des jeux comme Astérix & Obélix Baffez-les-Tous, Dordogne, Wartales, The Last Spell, Humankind ou encore Tinykin.