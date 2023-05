Paris, le 4 mai 2023 – Microids Distribution France, Studio MDHR, iam8bit et Skybound Games sont heureux d’annoncer qu’une édition limitée du jeu primé Cuphead est disponible en précommande pour PlayStation 4 et Nintendo Switch. L’édition limitée de Cuphead sortira le 20 juin en magasin dans le monde entier et l’édition collector exclusive à iam8bit est également toujours disponible à l’achat.

L’édition limitée de Cuphead comprend une myriade de cadeaux pour les fans :

Une figurine exclusive de Ms. Chalice Fall Down

L’extension “Delicious Last Course”

6 cartes à collectionner Cuphead Funnies

Une carte de membre du club Cuphead

Un visuel exclusif du Studio MDHR

Depuis son lancement en 2017, Cuphead est devenu un nom incontournable, le titre s’est vendu à plus de 12 millions d’exemplaires dans le monde et a donné naissance à sa propre série Netflix. Les joueurs pourront vivre l’expérience complète de Cuphead avec cette édition limitée et Studio MDHR, avec ses partenaires iam8bit et Skybound Games, a donné aux joueurs une multitude d’options pour ajouter Cuphead à leurs collections de jeux physiques.