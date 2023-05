L’E3 devait avoir lieu en juin prochain, mais il a été annulé le mois dernier lorsque les principaux éditeurs de jeux vidéo et fabricants de consoles ont décidé qu’ils n’iraient pas.

Les joueurs espéraient toujours que Nintendo prévoie une présentation Nintendo Direct pour juin 2023 afin de montrer ce qui se profile à l’horizon après le lancement de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ce vendredi. Aujourd’hui, Andy Robinson de VGC et le journaliste Jeff Grubb ont déclaré qu’ils n’avaient pas entendu parler d’un Nintendo Direct en juin.

Comme nous le savons tous, Nintendo est toujours dans l’inattendu, et peut donc organiser un Nintendo Direct quand bon lui semble.

I'm with Andy. I expect a series of smaller tweets and YouTube drops if anything, but –unlike last year — that's just speculation. https://t.co/LscgMCVxVb — Grubb (@JeffGrubb) May 8, 2023