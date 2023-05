Guide, cartes et Soluce : Xenoblade Chronicles 3 – Un avenir retrouvé

Vous retrouverez ici un guide complet des différentes cartes du DLC de Xenoblade Chronicles 3 : Un avenir retrouvé.

[Article en cours de rédaction, des modifications peuvent survenir régulièrement.]

Si vous n’avez pas encore craqué pour le DLC du sublime Xenoblade Chronicles 3, vous pouvez retrouver notre avis détaillé ici où alors vous pouvez craquer dés à présent et l’acheter chez notre partenaire eneba ici.

Dans « Un avenir retrouvé », découvrir divers points d’intérêt peut vous permettre de gagner des points d’entente pour améliorer vos personnages. Voici une liste des différents objets à trouver. Nous n’avons pas pu mettre les résidents car leur emplacement disparaît après les avoir trouvé. Pour vous aider à tout trouver, vous pouvez construire des pylônes à éther vous indiquant par un point d’interrogation les points d’intérêt. Pour certains points d’intérêt, vous devrez avancer à un certain chapitre pour pouvoir les débloquer. Nous allons vous montrer une liste non exhaustive de différents points qui vous aideront à finir le jeu à 100%.



Attention, les screens suivants proviennent d’une partie ayant terminé le jeu. Il se peut que de légers spoils soient visible.

Bois Vermillon





Liste des conteneurs : Conteneur 1 : À droite du Camp de La Source, au-dessus de la petite cascade.



Conteneur 2 : À droite du conteneur 1, il est obligatoire de construire une échelle pour l’atteindre.



Conteneur 3 : Au sud du point de repère de l’Épine de Shulvae, il faut descendre légèrement de la falaise pour l’avoir .



Conteneur 4 : Dans les ruines du Ferronis de la colonie 5.



Conteneur 5 : Dans les ruines du Ferronis de la colonie Gamma.



Conteneur 6 : Au fond de la « Grotte sans nom » derrière le monstre unique : « Guiseppe le censeur »



Conteneur 7 : Le plus difficile. Il faut enchaîner les constructions.

Commencez par vous rendre au point de repère : « Parc de la colline ». Sautez dans l’eau et dirigez-vous vers la gauche en direction du monstre rare: « Laurel le cryoconite ». Derrière ce dernier se trouve un ascenseur à Ether. Prenez-le et enchaînez sur les quatre cordes suivantes. Le coffre se trouve au bout des cordes, sur la falaise, à gauche.



Reliques :

Relique 1 : La première des 3 reliques de la zone se situe dans l’Entrepôt abandonné, derrière diverses caisses.



Relique 2 : La seconde relique se situe au sud du village ravagé des Gorges d’Aurora, il faudra passer par une corde à éther.



Relique 3 : La dernière relique de la zone se situe dans la zone secrète : « Palais de Bal Attas », il faudra enchaîner plusieurs cordes à éther en partant de la zone du « Parc de la Colline » comme pour le conteneur numéro 7.



Veines d’éther :

Veine 1 : À gauche du « Camp du Champ de bataille », en bordure de la carte. Derrière les ruines de la colonie Gamma.



Veine 2 : Au sud des Ruines de la colonie 5



Veine 3 : Tout comme le coffre numéro 7 et la dernière relique, cette dernière veine sera la plus complexe. À gauche de la zone secrète « Palais de Bal Attas », il faut se laisser tomber de la première falaise.

Zone Secrète :



Zone secrète: « Palais de Bal Attas ». Sautez dans l’eau depuis le « Parc de la Colline » et dirigez-vous vers la gauche en direction du monstre rare: « Laurel le cryoconite ». Derrière ce dernier se trouve un ascenseur à Ether. Prenez-le et enchaînez sur les cordes suivantes. Une fois arrivé au bout des quatre cordes, sautez sur la falaise à droite et vous arriverez à la zone.

Constructions :



Construction 1 : À droite du Camp de la Source, cette échelle permet d’atteindre le coffre numéro 2



Construction 2 : Cette corde à éther permet d’atteindre la zone secrète du Palais de Bal Attas. Il faut passer par la Grotte de la rive du lac sous le parc de la Colline pour l’atteindre.



Construction 3 : La corde à éther de la construction numéro 2 vous emmènera directement en face du Pylône à éther qui est la dernière construction de cette carte.



Scènes d’ententes :

Scène numéro 1 : La première scène est disponible des l’entrée de la Clairière aux feuilles.



Scène numéro 2 : La seconde scène se trouve au nord de l’Épine de Shulvae, à gauche du Camp du champ de bataille.

Cartes Annexes.

Vous trouverez ci-dessous diverses cartes annexes pour compléter vos recherches.



Gorges d’Aurora









Conteneur 1 : À gauche du Camp de l’ascenseur, devant une grotte. Liste des conteneurs



Conteneur 3 : À droite du Camp de l’ascenseur, au sud des Ruines de l’abri des pèlerins.



Conteneur 4 : À côté de la crevasse des Ruines de la porte du Trépied.



Conteneur 5 : Dans le Passage de Ragrinar, derrière le monstre unique Valen le vigilant, il faut construire une échelle pour y accéder.



Conteneur 6 : Au nord de l’Ancienne citadelle Gran Dell, en direction du Camp de l’à-pic



Conteneur 7 : Longez la falaise à droite du Camp de l’à-pic. Dans un renfoncement sur la droite.



Conteneur 8 : Au nord du Camp du panorama, derrière un amas rocheux.



Conteneur 9 : En direction du Val Nostalgique, dans un couloir entre deux lierres à escalader.



Conteneur 10 : Partie basse des Gorges d’Aurora, longez la falaise à droite, avant le lac au nord.



Conteneur 11 : Toujours dans la partie basse des Gorges D’aurora, derrière Gotthard l’éthéré à droite.



Conteneur 12 : Dernier coffre de la partie basse des Gorges, derrière le monstre unique Jéhan des brumes, sous la Grotte condamnée



Conteneur 13 : Sur le pont en roche des Tunnels de fonte de Zalmor, au sud de la carte.



Conteneur 14 : Juste après le coffre numéro 13, sur le même pont en pierre, dans une renfoncement au nord.



Conteneur 15 : Au bord de la falaise, à gauche du village ravagé. On accède à cette zone via une succession de cordes en partant du Parc de la colline et en plongeant en direction de la grotte de la rive du lac.



Conteneur 16 : À droite de l’Ancienne citadelle Gran Dell, derrière le monstre unique Gerald l’arborophile

Conteneur 2 : Toujours à gauche, longez la falaise en partant du Camp de l’ascenseur. Dans un buisson.Conteneur 3 : À droite du Camp de l’ascenseur, au sud des Ruines de l’abri des pèlerins.Conteneur 4 : À côté de la crevasse des Ruines de la porte du Trépied.Conteneur 5 : Dans le Passage de Ragrinar, derrière le monstre unique Valen le vigilant, il faut construire une échelle pour y accéder.Conteneur 6 : Au nord de l’Ancienne citadelle Gran Dell, en direction du Camp de l’à-picConteneur 7 : Longez la falaise à droite du Camp de l’à-pic. Dans un renfoncement sur la droite.Conteneur 8 : Au nord du Camp du panorama, derrière un amas rocheux.Conteneur 9 : En direction du Val Nostalgique, dans un couloir entre deux lierres à escalader.Conteneur 10 : Partie basse des Gorges d’Aurora, longez la falaise à droite, avant le lac au nord.Conteneur 11 : Toujours dans la partie basse des Gorges D’aurora, derrière Gotthard l’éthéré à droite.Conteneur 12 : Dernier coffre de la partie basse des Gorges, derrière le monstre unique Jéhan des brumes, sous la Grotte condamnéeConteneur 13 : Sur le pont en roche des Tunnels de fonte de Zalmor, au sud de la carte.Conteneur 14 : Juste après le coffre numéro 13, sur le même pont en pierre, dans une renfoncement au nord.Conteneur 15 : Au bord de la falaise, à gauche du village ravagé. On accède à cette zone via une succession de cordes en partant du Parc de la colline et en plongeant en direction de la grotte de la rive du lac.Conteneur 16 : À droite de l’Ancienne citadelle Gran Dell, derrière le monstre unique Gerald l’arborophile









Relique 2 : Laissez-vous tomber à droite du Promontoire du Pionnier, en contrebas. Vous atterrirez dans l’Ancienne forteresse de l’exil. La relique vous attend dans les ruines.



Relique 3 : Au nord du repère de l’Ancienne citadelle Gran Dell, il faut construire une échelle pour y accéder.

Relique 1 : Derrière le monstre rare MacBright le cavalier, en tombant dans la crevasse près des Ruines de la porte du TrépiedRelique 2 : Laissez-vous tomber à droite du Promontoire du Pionnier, en contrebas. Vous atterrirez dans l’Ancienne forteresse de l’exil. La relique vous attend dans les ruines.Relique 3 : Au nord du repère de l’Ancienne citadelle Gran Dell, il faut construire une échelle pour y accéder.

Relique 4 : Aux Chutes de Zalmor dirigez-vous vers la droite pour apercevoir une grotte. La relique est à l’intérieur.







Relique 5 : Dans la zone secrète de la Caverne des eaux sacrées. On y accède dans les ruines du temple de Declessa. Il faut longer la falaise à droite du monstre unique D’nari des brumes. Après un saut, longez la falaise et vous y serez. Reliques



Veine d’éther 1 : À gauche de l’ascenseur. Près du bord de la carte.



Veine d’éther 2 : Cette fois-ci dirigez vous vers la droite de l’ascenseur.



Veine d’éther 3 : Un peu plus loin à droite de l’ascenseur, proche d’un arbre.



Veine d’éther 4 : À droite des Ruines de la porte du Trépied, au bord de la falaise. Derrière un amas rocheux.



Veine d’éther 5 : Au nord du repère des Ruines de la porte du Trépied.



Veine d’éther 6 : Dans le Passage de Ragrinar, sur la gauche.



Veine d’éther 7 : Sur la droite des chutes de Zalmor, au nord de la grotte. Proche du bord de la falaise.



Veine d’éther 8 : Près du lac au nord de l’Ancienne citadelle de Gran Dell



Veine d’éther 9 : À droite du Camp de l’à-pic, proche de la falaise.



Veine d’éther 10 : Au nord du village ravagé, il faut suivre les cordes depuis la Grotte de la rive du lac, sous le Parc de la colline.



Veine d’éther 11 : Dans la partie basse des Gorges d’Aurora, nord du lac situé à gauche de la carte.



Veine d’éther 12 : Sur la falaise juste au dessus du monstre unique Gotthard l’éthéré, à côté d’une corde à éther.



Veine d’éther 13 : Au sud du camp de l’à-pic.



Veines d’éther



Zone Secrète : « Caverne des eaux sacrées ». On y accède dans les ruines du temple de Declessa. Longez le chemin de pierre à gauche de l’Autel de Declessa. Une fois arrivé au monstre unique D’nari des brumes, longez la falaise à droite. Après un saut, poursuivez sur le chemin et vous y serez.



Zone Secrète







Construction 2 : À gauche du Village ravagé, au bord de la falaise. Il faut utiliser les cordes depuis la Grotte de la rive du lac, sous le Parc de la colline. Construction 1 : En suivant les cordes depuis la Grotte de la rive du lac, sous le Parc de la colline.Construction 2 : À gauche du Village ravagé, au bord de la falaise. Il faut utiliser les cordes depuis la Grotte de la rive du lac, sous le Parc de la colline.



Construction 3 : Au sud du Village ravagé, conduit au Bois Vermillon. Construction 3 : Au sud du Village ravagé, conduit au Bois Vermillon.



Construction 4 : Au nord, derrière l’Ancienne citadelle de Gran Dell, conduit à une relique. Construction 4 : Au nord, derrière l’Ancienne citadelle de Gran Dell, conduit à une relique.



Construction 5 : Sur la droite du Passage de Ragrinar, conduit à un conteneur. Construction 5 : Sur la droite du Passage de Ragrinar, conduit à un conteneur.



Construction 6 : Près de l’Autel de Declessa, dans les Ruines du temple de Declessa Construction 6 : Près de l’Autel de Declessa, dans les Ruines du temple de Declessa



Construction 7 : Ascenseur d’Atattra, obligatoire pour poursuivre l’histoire. Construction 7 : Ascenseur d’Atattra, obligatoire pour poursuivre l’histoire.



Construction 8 : Au nord du Camp du panorama, conduit dans la partie basse des Gorges d’Aurora Construction 8 : Au nord du Camp du panorama, conduit dans la partie basse des Gorges d’Aurora



Construction 9 : Au sud du camp du Pionnier, conduit dans les Tunnels de fonte de Zalmor. Nécessaire pour continuer l’histoire. Construction 9 : Au sud du camp du Pionnier, conduit dans les Tunnels de fonte de Zalmor. Nécessaire pour continuer l’histoire.



Construction 10 : Derrière le Fort du bataillon Clair de lune, dans la partie basse de la carte. Construction 10 : Derrière le Fort du bataillon Clair de lune, dans la partie basse de la carte.



Constructions



Scène numéro 1 : Au sud des Ruines de l’abri des pèlerins. Scènes d’ententes



Scène numéro 2 : À droite des ruines de la porte du Trépied, au bord de la falaise



Scène numéro 3 : Au nord du Cratère du Ferronis, dans la partie basse des Gorges d’Aurora Scène numéro 3 : Au nord du Cratère du Ferronis, dans la partie basse des Gorges d’Aurora



Scène numéro 4 : Dans les ruines de la tombe du roi Agni. Laissez vous tomber dans la crevasse près des Ruines de la porte du Trépied Scène numéro 4 : Dans les ruines de la tombe du roi Agni. Laissez vous tomber dans la crevasse près des Ruines de la porte du Trépied



Scène numéro 5 : À votre entrée dans le village en ruine. Enchaînez les cordes depuis la Grotte de la rive du lac, sous le Parc de la colline. Scène numéro 5 : À votre entrée dans le village en ruine. Enchaînez les cordes depuis la Grotte de la rive du lac, sous le Parc de la colline.

Cartes Annexes

Vous trouverez ci-dessous diverses cartes annexes pour compléter vos recherches.



Val Nostalgique









Conteneur 1 : Dans la zone de stockage de la Colonie 9. Au sud de la boutique de Bobobi. Conteneur 2 : Sur la place centrale, au sud. Montez les escaliers pour l’atteindre.



Conteneur 3 : Dès votre entrée dans la colonie 9 montez l’échelle. Le conteneur est au bout de la plateforme.

Conteneur 3 : Dès votre entrée dans la colonie 9 montez l’échelle. Le conteneur est au bout de la plateforme.

Conteneur 4 : Sur la partie droite de la Batterie antiaérienne C ruinée

Conteneur 4 : Sur la partie droite de la Batterie antiaérienne C ruinée

Conteneur 5 : Au nord du Plateau de Tephra.

Conteneur 5 : Au nord du Plateau de Tephra.

Conteneur 6 : Au nord du Camp de la colonie 9, passez par les escaliers du Poste de commandement pour y accéder.

Conteneur 6 : Au nord du Camp de la colonie 9, passez par les escaliers du Poste de commandement pour y accéder.

Liste des conteneurs Reliques



Relique 1 : Montez au Parc de la colline et laissez vous tomber dans l’eau. Nagez vers la gauche en direction de la Grotte de la rive du lac. Derrière le monstre unique se trouve un ascenseur à éther. Activez le et vous arriverez dans la zone de votre première relique.



Relique 2 : Dans la colonie 9, dans l’Atelier de Riku.

Relique 2 : Dans la colonie 9, dans l’Atelier de Riku.

Relique 3 : À droite de la Place de la tour en ruine, sautez dans l’eau et continuez jusqu’à atteindre les Ruines de l’oracle Gotrock. Vous accéderez à la dernière relique par une plage au sud de la zone. Il vous faudra construire une échelle pour l’atteindre.

Relique 3 : À droite de la Place de la tour en ruine, sautez dans l’eau et continuez jusqu’à atteindre les Ruines de l’oracle Gotrock. Vous accéderez à la dernière relique par une plage au sud de la zone. Il vous faudra construire une échelle pour l’atteindre.





Veine d’éther 1 : La première veine se situe sous le pont conduisant à l’entrée de la Colonie 9.



Veine d’éther 2 : Au nord de la Place de la tour en ruine, sur une plage. Veine d’éther 2 : Au nord de la Place de la tour en ruine, sur une plage.



Veine d’éther 3 : Sur le Plateau de Tephra, construisez les deux échelles et vous accèderez à la veine. Veine d’éther 3 : Sur le Plateau de Tephra, construisez les deux échelles et vous accèderez à la veine.



Veine d’éther 4 : Au sud du lac du Défilé de Planada Veine d’éther 4 : Au sud du lac du Défilé de Planada



Veines d’éther





Zone Secrète : Langue de Barbarossa. Nagez en direction de la batterie antiaérienne C. La zone secrète se trouve tout au bout de cette dernière.

Zone Secrète Constructions

Construction 1 : Corde à éther située en face de l’Atelier de Riku.



Construction 2 : Échelle à laquelle on accède par une petite plage au sud des Ruines de l’oracle Gotrock



Construction 3 : Sur le chemin pour aller au Parc de la colline.



Construction 4 : Double échelle au Plateau de Tephra.



Construction 5 : Ascenseur à éther, situé dans la grotte de la rive du lac. On y accède en sautant dans l’eau depuis le Parc de la colline.



Construction 6 : Juste après l’ascenseur a éther ci-dessus.

Scènes d’ententes







Scène d’entente numéro 1 : Sur le Parc de la colline, en longeant la falaise au sud de l’entrée principale de la Colonie 9 Scène d’entente numéro 2 : Dans les Ruines de l’oracle Gotrock.



Scène d’entente numéro 3 : Sur la Place de la tour en ruine. Scène d’entente numéro 3 : Sur la Place de la tour en ruine.



Scènes d’ententes numéro 4 et 5 : Devant et à l’intérieur de l’Atelier de Riku.

Scènes d’ententes numéro 4 et 5 : Devant et à l’intérieur de l’Atelier de Riku. Cartes Annexes

Vous trouverez ci-dessous diverses cartes annexes pour compléter vos recherches.



Désolation de Ragmos





Conteneur 1 :



Conteneur 2 :



Conteneur 3 : Conteneur 3 :



Conteneur 4 : Conteneur 4 :



Conteneur 5 : Conteneur 5 :



Conteneur 6 : Conteneur 6 :



Conteneur 7 : Conteneur 7 :



Conteneur 8 : Conteneur 8 :



Conteneur 9 : Conteneur 9 :



Conteneur 10 : Conteneur 10 : Liste des conteneurs





Reliques Veines d’éther

[En cours de rédaction]



Zone Secrète 1 :

Zone Secrète

Zone Secrète 2 :



Zone Secrète 3 :









Construction 1 : Constructions



Construction 3 :



Construction 4 :



Construction 5 :



Construction 6 :



Construction 7 :



Construction 8 :





Scènes d’ententes Scène d’entente numéro 1 :



S cène d’entente numéro 2 :



S cène d’entente numéro 3 :



S

cène d’entente numéro 4 : Cartes Annexes

Vous trouverez ci-dessous diverses cartes annexes pour compléter vos recherches.



Montagnes Noires

Liste des conteneurs

Conteneur 1 :



Conteneur 2 :



Conteneur 3 :



Conteneur 4 :



Conteneur 5 :



Conteneur 6 :



Conteneur 7 :



Conteneur 8 :



Conteneur 9 :



Conteneur 10 :

Reliques

Relique1 :



Relique 2 :



Relique 3 :



Relique 4 :



Relique 5 :



Relique 6 :



Relique 7 :



Relique 8 :

Veines d’éther

[En cours de rédaction] Zone Secrète

Zone Secrète 1 :



Zone Secrète 2 :



Zone Secrète 3 :

Constructions

[En cours de rédaction]



Scènes d’ententes Scène d’entente numéro 1 :



S cène d’entente numéro 2 :



S cène d’entente numéro 3 :



S



cène d’entente numéro 4 : Cartes Annexes

Vous trouverez ci-dessous diverses cartes annexes pour compléter vos recherches.