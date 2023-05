La série Little Nightmares de Tarsier Studios ne s’arrêtera finalement pas à deux jeux.

La nouvelle provient d’une récente description de poste publiée par la société, dont l’une des conditions est que la personne retenue apporte un soutien qualitatif à l’équipe de production de Little Nightmares en examinant le jeu sur plusieurs plates-formes, en effectuant des playthroughs comparatifs, en assurant la liaison avec l’assurance qualité, etc. Comme le souligne le site The Game Spoof, le développeur de Little Nightmares, Tarsier Studios, a été racheté par Embracer Group. Cependant, Bandai Namco est propriétaire de la propriété intellectuelle de Little Nightmares.