Le roguelite est définitivement un genre français ! Après les grandes réussites que représentent Dead Cells et Have a Nice Death, nous voilà avec Space Gladiators. Le jeu est développé par un Lyonnais surnommé Blobfish. Le jeu est déjà sorti depuis deux ans sur ordinateur. Space Gladiators est disponible depuis le 4 mai 2023 au prix de quinze euros sur l’eShop de la Nintendo Switch. Le portage réussira-t-il à rejoindre le panthéon des roguelites français ?

Un gameplay addictif au possible

Le roguelite est l’un des genres de jeu vidéo les plus populaires de ces dernières années, mais aussi l’un des plus fertiles. C’est un genre dans lequel nous explorons des donjons générés de façon procédurale et où la mort fait partie intégrante de l’expérience. Le roguelite est un genre malléable qui peut se mélanger avec à peu près tous les autres genres, même avec le jeu de gestion comme dans Cult of the Lamb.

Space Gladiators est un roguelite platformer dans la pure lignée de Dead Cells. Le concept est simplissime : nous devons triompher de salles jonchées de monstres et de difficultés de plus en plus complexes sans mourir. Dans notre aventure, nous obtiendrons une multitude d’objets qui nous permettront de nous améliorer.

À ce titre, Space Gladiators propose un gameplay déjà vu et revu, mais terriblement efficace. Pour survivre dans ce jeu, vous pourrez utiliser votre attaque de base, qui donne des coups en fonction de sa force, mais aussi une compétence offensive, une défensive, une armure, une poupée, des familiers et énormément d’objets divers et variés.

À vrai dire, ce qui impressionne à première vue dans Space Gladiators, ce sont les importants paramètres à prendre en compte pour construire son build parfait. Entre le vampirisme, la technologie, la tirelire, la négociation, le charisme et bien d’autres encore, nous ressentons une sensation de perdition face à tous ces éléments à maîtriser.

Fort heureusement, cette sensation disparaît très vite et le jeu est très accessible. L’efficacité de notre compétence offensive et défensive dépend de ces critères, et les objets que nous ramasserons influeront énormément sur la réussite d’une partie.

Dans Space Gladiators, nous devrons faire attention aux salles remplies de monstres, mais aussi aux plateformes et autres obstacles qui seront tout aussi complexes que les combats. La carte du jeu nous permet de choisir le chemin que nous voulons prendre, et une icône nous permet de voir la difficulté de la salle. Bien sûr, plus la difficulté est haute, plus les récompenses le sont aussi.

Après un certain nombre de salles, nous arrivons dans une arène dans laquelle nous pouvons, si nous réussissons à tuer tous les ennemis tout en esquivant les obstacles, obtenir un précieux pouvoir. Au bout de trois arènes, nous arrivons à un boss, et au bout de trois boss, nous arrivons au boss final.

Un contenu très intéressant pour le prix

Le gameplay est vraiment intelligemment conçu, addictif et grisant. Il a quelque chose de l’ordre du vampire-like, dans un sens, où comme dans Vampire Survivors, si nous ne réalisons pas trop d’erreurs, nous pouvons surpuissants et vaincre les ennemis sans trop de difficulté. Il y a vraiment ce sentiment d’invincibilité très agréable que nous avons pu déjà ressentir dans certaines parties de The Binding of Isaac où la victoire ne peut plus nous échapper.

En termes de contenu, le jeu permet de jouer plusieurs personnages qui ont tous leurs propres statistiques et leur propre gameplay. Patato trouve plus de fruits pour se soigner, possède une forte barre de vie mais en contrepartie ne peut pas porter d’armure. Il se bat à l’épée et possède dès le départ une compétence offensive. Voubi peut se cloner tous les douze coups qu’il met à l’adversaire. Les clones infligent des dégâts et meurent à la place de Voubi, mais en contrepartie, Voubi n’a que très peu de vie et il possède une attaque de base peu maniable.

Il y a au total huit personnages que nous débloquons majoritairement en tuant des boss pour la première fois. Ce n’est peut-être qu’un détail mais le jeu nous indique la difficulté de chacun des personnages que nous débloquons, ce qui nous permet en quelque sorte de choisir la difficulté de notre partie. C’est très agréable pour le joueur de savoir où il s’engage avant de commencer sa run.

Il y a un grand nombre d’objets, d’ennemis et de boss et nous continuons à en débloquer à chaque succès que nous réalisons. Le contenu se marie parfaitement avec le gameplay pour proposer une expérience qualitative qui ravira tous les fans de roguelite. Nous avons vraiment passé un excellent devant ce jeu qui, certes, ne révolutionnera pas le monde du jeu vidéo mais qui ne l’empêche pas d’être très réussi.

Un jeu pensé pour le confort du joueur

Nous sentons aussi que le développeur de Space Gladiators a pensé au confort du joueur. Les monstres sont surlignés en rouge pour bien nous indiquer quand ils peuvent nous toucher, les objets et statistiques sont très facilement accessibles dans le menu. C’est très agréable et intuitif de se battre dans un jeu qui nous déroule le tapis rouge.

Cependant, et c’est réellement le seul point noir de ce jeu, il est impossible de sauvegarder entre chaque partie. C’est certainement volontaire afin d’éviter la triche (combien de fois avons-nous éteint la console pour éviter une mort sur Hadès ?), mais qu’il est frustrant d’abandonner une partie (qui peut durer jusqu’à trente minutes) quand nous avons un bon build ! Il peut paraître idiot de le dire, mais Space Gladiators possède aussi les défauts inhérents au roguelite. Il est répétitif et la mort omniprésente peut frustrer les joueurs. Les habitués, en revanche, n’auront aucun mal à s’amuser sur le jeu.

Pour le prix de quinze euros, vous avez des heures et des heures de jeu. Il n’a pas un contenu aussi massif qu’un Have a Nice Death, ou une histoire complexe comme Hadès, mais il est une très bonne production indépendante.

Le portage sur Nintendo Switch est irréprochable, et le jeu est parfait en mode docké ou portable.

Les graphismes faits à la main sont très réussis. Il y a une vraie patte artistique dans Space Gladiators. La bande-son est, elle aussi, extrêmement réussie.

Le jeu est intégralement traduit en français.

Conclusion 8 /10 Space Gladiators est un excellent roguelite ! Avec un gameplay addictif et maîtrisé, une direction artistique réussie, le jeu vous promet des heures et des heures de combats acharnés. Le portage sur la Nintendo Switch est irréprochable, et nous sommes juste déçus que le jeu n’offre pas la possibilité de sauvegarder pendant une run. Si vous aimez le genre, vous ne serez clairement pas déçus. LES PLUS Un jeu accessible

