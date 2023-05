Nintendo a communiqué ses derniers résultats financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2023 (du 1er avril 2022 au 31 mars 2023).

Le bénéfice net de Nintendo a baissé à 432,7 milliards de yens, tout en restant la troisième meilleure année pour l’entreprise. En ce qui concerne le chiffre d’affaires net, Nintendo a dépassé ses prévisions de 1,67 milliard de yens. Par rapport à l’année précédente, il s’agit d’une légère baisse globale. Plus précisément, les ventes de logiciels et de matériel suivent la baisse du nombre d’unités. Les dépenses en recherche et développement de Nintendo atteignent 31,6 milliards de yens. Il s’agit d’un nouveau record pour un exercice fiscal de 110 milliards de yens.

Nintendo a écoulé 17,97 millions de Nintendo Switch dans le monde lors de l’année fiscale (avril 2022 – mars 2023), une baisse de 22% par rapport à l’année précédente. Ce qui reste à un niveau très élevé. Au même stade de sa carrière, la PS4 en était seulement à 13,5 millions. L’objectif initial de Nintendo pour l’année qui vient de se terminer était de 21 millions. La console hybride est à 125,62 millions de ventes depuis son lancement. Il lui manque une trentaine de millions pour rattraper les deux consoles les plus vendues de l’histoire, la DS et la PS2. Or, Nintendo prévoit d’écouler 15 millions de console sur la nouvelle année qui a débuté en avril 2023 (jusqu’à mars 2024), ce qui représenterait une baisse de seulement 17 % par rapport à l’année qui vient de se terminer. A voir.



Côté jeux, 213,96 millions de jeux écoulés sur Nintendo Switch lors de la dernière année, en baisse de 9%. C’est peu, mais c’est la première baisse de son histoire. Fire Emblem Engage s’est vendu à plus de 1,61 million d’exemplaires au cours du premier trimestre. Il s’agit d’un démarrage plus lent que celui de Fire Emblem : Three Houses, qui s’est écoulé à environ 2,29 millions d’exemplaires au cours de la même période. Mais cela fait d’Engage le quatrième best-seller de la série à ce jour.



Metroid Prime Remastered s’est vendu à plus de 1,09 million d’unités en moins de 2 mois. Il devient instantanément le 9e titre le plus vendu de la franchise.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe a expédié 1,46 million d’unités en 5 semaines. C’est plus rapide que la performance du jeu original (1,21 million en 4 semaines). C’est également plus rapide que le premier trimestre de Kirby Star Allies.

Xenoblade 3 s’est vendu à 50 000 unités supplémentaires, ce qui porte le total des ventes à 1,86 million d’unités. Il s’agit de la vente la plus rapide de la franchise et de la deuxième meilleure vente de la série, derrière Xenoblade 2.

Bayonetta 3 a dépassé les 1,07 million d’unités expédiées dans le monde, avec plus de 30 000 copies au cours des trois derniers mois. Il lui faudra 370 000 unités supplémentaires pour atteindre le total de Bayonetta 2.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild s’est encore vendu à 810k unités ce trimestre. La version Switch dépasse désormais les 29,81 millions d’exemplaires. Avec l’édition Wii U, le jeu dépasse les 31,51 millions d’unités.

Voici les 22 jeux Nintendo qui ont dépassé le million d’exemplaires distribués (ventes dématérialisé comprises) lors de la dernière année fiscale.

Les 60 jeux 1st party les plus vendus sur Nintendo Switch (publiés par Nintendo uniquement):

– Fire Emblem Engage débute à la 48e place

– Kirby’s Return to Dream Land Deluxe débute à la 52e place

– Metroid Prime Remastered débute à la 57e place

