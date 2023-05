Découvrez également le contenu des éditions Deluxe et Collector !

Paris, le 03 mai 2023 – Microids est heureux d’annoncer que la bande-son du très attendu Goldorak – Le Festin des Loups, sera réalisée par le célèbre compositeur Marcin Przybyłowicz (The Witcher 3 : Wild Hunt). Il partagera les différentes créations avec la talentueuse compositrice Magda Urbanska (Gwent : Rouge Mage). Ils proposeront des créations originales qui reprendront les thèmes musicaux emblématiques de la série animée, éléments clés ayant ayant contribué à son succès.

« Travailler sur la licence Goldorak est un honneur pour moi, elle est pionnière dans l’univers de l’anime, notamment grâce à son identité musicale la rendant reconnaissable de tous près de 50 ans après sa création. Goldorak a bercé des générations entières et je suis fier de pouvoir aujourd’hui apporter ma pierre à l’édifice en proposant des compositions originales issues des thèmes musicaux de l’anime » déclare Marcin Przybyłowicz .

Marcin Przybyłowicz travaillera en étroite collaboration avec le studio français Endroad, composé de personnalités confirmées dans l’industrie du jeu vidéo et reconnues pour leurs différents travaux chez Ubisoft ou encore Amplitude Studios. Philippe « Golgoth71 » Dessoly, qui s’illustre dans les jeux vidéo depuis 1989 (Ocean Software) et dessinateur officiel de Goldorak pendant cinq ans, prêtera main forte quant à la direction artistique du projet.

Afin d’offrir aux joueurs une expérience toujours plus incroyable, Goldorak – Le Festin des Loups sera disponible en éditions Deluxe et Collector dont le contenu est dévoilé ci-dessous :

La version Deluxe comprendra :

Le jeu standard

Un lenticulaire

Un Steelbook® exclusif

Un porte-clé

Un Poster

L’édition Collector comprendra :

Une boîte exclusive

Une figurine de Goldorak exclusive (25 centimètres) à cette édition

Le jeu standard

Un lenticulaire

Un Steelbook® exclusif

Un porte-clé

3 pin’s

4 lithographies

Un golden ticket

Un Artbook

Des bonus digitaux

Un Poster

À propos de Goldorak – Le Festin des Loups :

Tiré de la célèbre licence japonaise, elle-même adaptée du manga de Go Nagai UFO Robot Grendizer, ce jeu d’action proposera aux joueurs nostalgiques de la licence de vivre les célèbres aventures d’Actarus et son robot de combat Goldorak. L’occasion de se replonger dans une histoire passionnante de la pop culture où courage, combats et trahisons font rage. Le chevalier des temps nouveaux compte bien se battre pour l’humanité.

La cultissime série animée Goldorak a marqué plusieurs générations par son histoire riche en rebondissements et a bercé des millions de personnes à travers le monde. Nombreux sont ceux qui se souviennent des armes iconiques comme le fulguropoing ou encore son astérohache contre le terrible Grand Stratéguerre et ses Golgoths.

Le jeu Goldorak – Le Festin des Loups est prévu pour une sortie en 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.