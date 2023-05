Ravenscourt et Voxler annoncent aujourd’hui la sortie du DLC « Eurovision » pour Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux. Ce pack, qui est d’ores et déjà disponible à l’achat sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox et Nintendo Switch, propose cinq nouvelles chansons qui vous donneront l’impression de faire le show sur la scène internationale du concours Eurovision.

Articles similaires