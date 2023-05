Focus Entertainment, UMANIMATION et son studio UN JE NE SAIS QUOI, sont ravis d’annoncer la date de sortie de leur prochain jeu Dordogne. Au cœur de la campagne française rayonnante, cette aventure narrative colorée et délicate sur les souvenirs d’enfance, l’amour et la famille, sortira le 13 juin prochain sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStaytion 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et Steam ! Plongez dans un voyage nostalgique avec la bande-annonce de la date de sortie ! Précommandez le jeu dès maintenant !

Les souvenirs d’enfance refont surface le 13 juin ! Embarquez pour une expérience narrative unique avec Dordogne et suivez l’histoire de Mimi, une jeune femme à la recherche de ses souvenirs d’enfance qu’elle a mystérieusement oubliés. Dans un cadre idyllique de campagne française aux paysages vibrants peints à la main à l’aquarelle, Mimi explore un monde entre enfance et âge adulte. Grâce à votre classeur, collectez des mots et des émotions et racontez de manière unique les souvenirs vivants du passé de Mimi. Profitez également du premier morceau de l’OST du jeu composé par Supernaive. Ces sons introspectifs vous accompagneront tout au long de votre voyage nostalgique et réconfortant en Dordogne. Ce single exclusif fait partie de l’OST de Dordogne, disponible au lancement du jeu. Dordogne sort le 13 juin sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.