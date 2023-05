Accueillir une ville remplie de Jellies est un problème délicieux. Ces adorables friandises ont besoin de soins, d’attention, et espèrent vivre une vie des plus douces dans leur petit quartier. Aujourd’hui, PM Studios a annoncé que son hit Steam et Xbox, Alchemic Cutie, arrive sur Nintendo Switch le 16 juin. Les joueurs pourront élever et faire grandir leur propre troupe de petites créatures gluantes en seulement quelques semaines.

Alchemic Cutie est un RPG cozy relaxant et cathartique sur les Jellies et leur place dans le monde. Tout en élevant et en apprivoisant des gelées sauvages, vous rencontrerez d’autres villageois, participerez à des concours de gelées et découvrirez une foule de mystères à explorer sur l’île.

Chaque gelée possède des statistiques et des caractéristiques uniques qui lui confèrent une petite personnalité. Avec plus de 4 000 styles visuels, vous aurez des tonnes de possibilités pour accessoiriser et styliser vos gelées. Vous pouvez apprivoiser, reproduire et élever les parfaits compagnons en gelée. Plus la variété est grande, mieux les gelées se débrouilleront dans les concours de gelées passionnés pour remporter le premier prix. Morphosez ou améliorez vos gelées grâce à l’alchimie et débloquez une variété de saveurs dans votre ville. Construisez votre statut sur l’île des rêves gélifiés tout en créant des amitiés durables ou même des rivalités dans la grande compétition de gelées.

« Ce que nous disons, c’est que c’est le jeu pour les fans de l’agriculture et de l’élevage en pixels gélatineux », a déclaré Mike Yum, PDG de PM Studios. « Je vous mets au défi de trouver une autre option aussi mignonne et personnalisable que celle-ci ! »